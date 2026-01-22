Sabores de Perú para reconquistar la cima de la gastronomía burgalesa

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Segundo reconocimiento en menos de tres meses. Todo un logro que sitúa al chef Jano Mori, de Sabores Peruanos, en el top de la gastronomía burgalesa. Esta vez gracias al Concurso de Tapas de San Lesmes, cuya decimonovena edición reunió este jueves a una veintena de establecimientos en la Casa del Cordón.

Después de arrasar en el Festival de la Morcilla de Burgos a finales de octubre, Mori decidió presentarse a este certamen con Burgos Mágico. Recurrió a productos de la tierra que con tanto cariño le acoge, como la morcilla o los pimientos asados a la leña, sin dejar de lado los sabores de su país. Deshidratados y pulverizados los ingredientes primarios para generar «polvos mágicos llenos de aroma, de vida y de alegría», diseñó una tartaleta de lechazo asado, en cazuela de barro, cuya vinagreta rendía homenaje a los colores de la enseña burgalesa.

«Identidad», según sus propias palabras, para «encender la magia y dejarse llevar por los sabores». Un trabajo «a conciencia, muy al detalle», que el chef peruano presentó tremendamente «ilusionado». Sin embargo, reconoce que en un momento dado de la competición llegó a sentir que «no estaba a la altura». Cuestión de «nervios», sin duda, aunque al final no le jugaron una mala pasada sino todo lo contrario.

Aparte de recibir los 500 euros con los que está dotado el primer premio, Mori tendrá la posibilidad de representar a Burgos en Madrid Fusión 2027. «Me gusta la cocina, la vivo, y es lo mejor que me ha podido pasar», agradece tanto a su profesión como a la oportunidad que se le brinda para «aprender de otros compañeros que están en la palestra».

Tampoco se fueron de vacío otros cuatro concursantes del evento, organizado por la Federación de Hostelería de Burgos. De hecho, Club El Soto se marcó un doblete (Mejor Traición IGP Morcilla de Burgos y tercer premio) gracias a su siu mai de morcilla con encurtidos. Por su parte, El Continental (Miranda de Ebro) obtuvo la Mención Especial, ABBA el galardón a la Tapa más Innovadora y La Jamada la medalla de plata. Todos ellos, al igual que el resto, contribuyeron a fortalecer -según indicó el presidente de la patronal hostelera, Enrique Seco- el «mejor y más prestigioso concurso gastronómico de la ciudad».

Con las tapas creadas expresamente para la ocasión disponibles a partir de hoy en los locales participantes hasta el 1 de febrero, la Federación afronta ahora su inminente aterrizaje en Madrid Fusión junto con la Confederación Regional de Hostelería de Castilla y León (Hosturcyl) y la Junta de Castilla y León.

La primera gran cita tendrá lugar este domingo, con la chef Ángela Vázquez presentando el Bombón de Morcilla con el que ganó la anterior edición del Concurso de San Lesmes en la categoría IGP. Se trata, según la responsable de El Bosque Encantado, Marian Huertos, de «un bocado lleno de sabor hecho con morcilla IGP de Burgos, trocitos de pasas en su interior, con una envoltura de polvo de kikos, lo que le aporta ese toque crunchy tan característico». No olvida destacar, además, que su dulzura proviene de «una mermelada de pimientos del piquillo, sedosa y untuosa, ideal para lograr un sabor especial».