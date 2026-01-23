Burgos participa por primera vez en el Campeonato Nacional de Hostelería España de Madrid Fusión

Javier Ruiz, de la Jamada, durante su participación en el Concurso de Tapas de San Lesmes 2026.SANTI OTERO

La Diputación de Burgos, a través de Burgos Alimenta, y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, han unido esfuerzos para que la provincia cuente con un representante en el Campeonato Nacional de Hostelería España de Madrid Fusión, que se celebrará los próximos 26 y 27 de enero.

Será el cocinero Francisco Javier Ruiz, del restaurante ‘La Jamada’ de Antonio Arrabal, el que compita por este prestigioso reconocimiento con la tapa ganadora del Concurso de San Lesmes 2025 ‘Berlina jam style’. Esta creación gastronómica es una berlina elaborada con mantequilla ‘Las Nieves’ de Espinosa de los Monteros, con 24 horas de fermentación, rellena de un guiso de pollo de corral de la región un poco picante, con un glaseado crujiente elaborado a partir de azúcar isomalt para que cristalice y con bacon de la Demanda.

Hostelería de España celebra, en el marco de Madrid Fusión 2026, este IV Campeonato Oficial Hostelería de España – Tapas y Pinchos-, que reúne a 34 chefs de asociaciones y federaciones provinciales de hostelería de todo el país con el objetivo de poner en valor la tapa y el pincho como emblema de la gastronomía, fomentar la profesionalización del sector e impulsar el turismo gastronómico como elemento diferencial.

El concurso cuenta con una primera fase, que se celebra el 26 de enero, de la que saldrán los seis finalistas que lucharán por el título al día siguiente.

Esta iniciativa se enmarca en la estrecha colaboración existente entre la Diputación de Burgos y la Federación Provincial de Hostelería de Burgos y que tiene como objetivo impulsar proyectos que sitúen a la gastronomía como eje de desarrollo del territorio y que potencien la imagen de marca de la provincia como destino turístico gastronómico.

