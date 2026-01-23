Arranca Sílex: El foro sobre tecnología que «escucha a los adolescentes»

Algunos de los participantes del congreso junto al concejal de Juventud y a la directora de programación.TOMAS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Los adultos hablamos de los adolescentes, pero no con los adolescentes y es muy necesario». Con esta premisa, la psiquiatra y directora de programación de la primera edición de Sílex, Rosa Molina, ha dado el pistoletazo de salida a este congreso pionero que, del 23 al 25 de enero, transformará el Fórum Evolución en un espacio de reflexión sobre la adolescencia y la tecnología desde el debate y alrededor de diversos prismas y temáticas.

El evento no es solo una cita local, sino que nace con la ambición de ser un referente nacional y con vocación de permanencia y continuidad. A diferencia de otros foros, aquí los jóvenes no son meros espectadores y es que ellos son los encargados de moderar las mesas y cuestionar a expertos de la talla de la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera o el filósofo Ernesto Castro.

Con este congreso «no queremos quedarnos en la teoría, queremos que sea un hervidero de ideas para saber hacia donde vamos en términos tecnológicos y qué podemos hacer por un mejor futuro propio y de nuestros adolescentes», aseveró Molina.

La tendencia natural es que los adultos «hagamos un abordaje de la tecnología desde la prohibición y el miedo», pero «el abordaje debe ser otro y para eso es necesario que les preguntemos a ellos sobre el uso de la tecnología y cómo creen que se puede trabajar». Esta fórmula «nos permitirá reflexionar a ambas partes», asevera.

Y es que la tecnología «debe ponerse en valor por su utilidad» pero «siempre debe haber una educación previa». Una educación que no surge de forma espontánea. Los niños no son nativos digitales, han nacido en una era digital. «Nosotros somos la generación bisagra y tenemos la responsabilidad de retrasar lo máximo posible determinados accesos a determinadas tecnologías porque los niños tiene un cerebro en desarrollo y la exposición a algunos contenidos puede tener un impacto importante en atención y desarrollo», señala la psiquiatra.

Conferencia inaugural a cargo de Merche García. TOMAS ALONSO

Pasada esa etapa y con la llegada de la adolescencia, Molina apunta que «no debemos entregar un móvil sin más» porque «es una enorme responsabilidad». Diálogo y trabajo reflexivo previo «son necesarios para que los adolescentes hagan un uso responsable de esa tecnología que ahora tienen entre sus manos».

La profesional propone hacer un «contrato de uso con nuestros hijos y con control parental a edades más tempranas». Un acuerdo entre las partes que «en muchos casos sorprende a los adultos» porque en el diálogo «los jóvenes reconocen que el móvil les roba tiempo y ellos mismos quieren poner límites que a veces los adultos no nos atrevemos a poner».

Los protagonistas

Merche García, doble campeona del mundo juvenil de Artes Marciales Mixtas (MMA), que fue la encargada de la conferencia inaugural junto a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, señaló que «cada vez más se empieza antes a usar el teléfono y las redes sociales». Una cuestión que considera «un problema» y que en su caso personal «se retrasó hasta bien entrada la adolescencia».

Tras la conferencia inaugural, María Vázquez Gisbert, Kenneth Abuin Imafidon y Rebeca Guillén Vallés abordaron junto a Vallejo-Nágera la ponencia ‘Que hablen ellos: ¿qué interesa a los jóvenes?’. «La tecnología no es algo que podamos erradicar a edades tempranas porque los niños hacen lo que ven en sus padres» pero «sí es necesario un control», señaló Vázquez.

En esa misma línea se expresaba Guillén. «El uso de la tecnología no se puede prohibir, creo que es necesario introducir a los niños poco a poco en su uso». Abuin aseveró que «los contenidos deberían restringirse hasta cierto punto, pero también la cantidad de horas diarias de uso. Es importante que aprendamos a saber cómo utilizar bien esa tecnología en el futuro».

Por su parte, el concejal de Juventud, César Barriada, aseveró antes del inicio de la cita que Sílex es un ágora en el que «tecnología, jóvenes y convivencia centran los pilares de este evento». Precisamente de los jóvenes aseguró que «tenemos mucho que aprender y ellos tiene mucho que aportar en este espacio intergeneracional y universal, abierto a todo tipo de personas y edades y que desarrollamos bajo el paraguas de la carrera de Burgos por conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031».

Por la tarde, a las 18.00 horas, la sesión se dedicará a la presión estética y la autoimagen con el diálogo ‘Cuerpos infiltrados: la tiranía de la autoimagen’, en el que participarán la psicoterapeuta Laura Rojas, la creadora de contenidos y activista contra la gordofobia Mara Jiménez y el humorista e imitador Raúl Pérez.