Los pasos de peatones siguen copando la mayoría de los atropellos en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Pese a los continuos llamamientos a la precaución a la hora de circular, la mayoría de los atropellos registrados en Burgos siguen produciéndose en pasos de cebra. Tan solo en lo que va de mes, tres de los cuatro arrollamientos a peatones en la ciudad se produjeron en zonas donde la reducción de la velocidad, haya o no transeúntes a la vista, es obligatoria. El último episodio, este martes en Castañares, dejó a una mujer de unos 50 años gravemente herida.

De acuerdo a la información facilitada por el 112, la mujer estaba cruzando la calle Mayor, por donde discurre la carretera N-120, cuando fue arrollada por un vehículo. Tras el aviso, recibido a las 10:17 horas, la Policía Local se desplazaba al lugar de los hechos mientras Sacyl ponía en marcha una ambulancia.

Al cabo de unos minutos, los agentes que acudieron a Castañares solicitaron asistencia sanitaria urgente. El estado de la mujer había empeorado hasta tal punto que se encontraba inconsciente, por lo que finalmente acabó siendo trasladada en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La semana pasada fue, sin duda, totalmente aciaga en este sentido. El lunes 12 de enero, una mujer de 52 años fue atropellada a la altura del número 14 de la avenida de Castilla y León, donde hay un paso de peatones. El miércoles, una nueva víctima de 66 años, con acondroplasia, correría la misma suerte cuando cruzaba de forma correcta con su silla de ruedas por la calle de Los Canales. Debido al impacto, los Bomberos tuvieron que rescatarla al quedar atrapada bajo el SUV que se la había llevado por delante.

Dos días más tarde, otra mujer de 75 años resultaría herida en Condesa Mencía por atropello; con la diferencia, eso sí, de que el suceso no tuvo lugar en un paso de peatones. En esa misma calle, este lunes, Sacyl atendería a un ciclista de 40 años que fue arrollado por un turismo en la rotonda que confluye con Casa la Vega.

Aparte de estos dos siniestros en Condesa Mencía, la avenida de Castilla y León también registró un accidente de tráfico con un ciclista involucrado. En este caso, un adolescente de 16 años que circulaba por la rotonda que conecta con Islas Canarias.

El año pasado, durante los 20 primeros días de enero, se contabilizaron seis atropellos. Se constata una reducción del 33%, lo cual no quita para que el problema siga latente en la capital burgalesa.