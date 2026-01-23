De la Guerra Civil a la modernidad floreciente

Exposición 'Photo Club, Burgos a través de la fotografía de Gonzalo Miguel Ojeda'.TOMÁS ALONSO

Poco rastro queda ya, con permiso de las tradiciones que prevalecen, de aquel Burgos en blanco y negro. Sí lo hay, afortunadamente, en forma de imágenes y objetos que ayudan a viajar en el tiempo. Mucho cambió la vida desde la Guerra Civil hasta los nuevos tiempos, con el dictador agonizando en la cama, que abrían la puerta a otra España que ansiaba despertar de su letargo. En todo este tiempo, e incluso antes, el Photo Club de Gonzalo Miguel Ojeda y May Wancke supo hacer de la fotografía un cuaderno de bitácora con más de 19.000 instantáneas.

Costó lo suyo bucear en tan vasto archivo para seleccionar las 435 imágenes incluidas en Photo Club, Burgos a través de la fotografía de Gonzalo Miguel Ojeda. Las páginas de dicho libro, editado por la Diputación y a la venta desde el pasado mes de octubre, relatan una larga historia que bien merecía otro formato. Más breve pero accesible, cercano y complementario. Una exposición, concretamente, que acaba de abrir sus puertas en el Consulado del Mar y que podrá visitarse hasta el 22 de febrero.

Unas 160 fotografías en 26 paneles y nueve vitrinas con documentos originales del emblemático establecimiento y material de incalculable valor adquirido por Ángel Herraiz «cuando estaba empezando». «Esas fotos que nos miran somos nosotros mismos. Somos nuestros padres, abuelos y bisabuelos», destaca Miguel Moreno Gallo, comisario de la muestra junto a Lena Saladina, ensimismado con el «mensaje» que lanza esta enorme colección que parte desde 1923 hasta el 75.

El mensaje al que alude es simple en apariencia pero tremendamente complejo. «Cómo era la vida de la mujer, qué pasó durante la Guerra Civil, qué ha pasado con el patrimonio cultural y cómo ha cambiado». Un sinfín de interrogantes sobre los que un nutrido grupo de fotógrafos trataba de arrojar luz en «ese mundo que desaparecía» década a década, de manera inescrutable, con la llegada de nuevos automóviles o el fin progresivo de determinados oficios.

Del golpe de Estado en el 36 y sus estragos no solo se plasmó el horror y la camaradería atrincherada en tierras burgalesas. El archivo del Photo Club cuenta también con imágenes lejanas pero idénticas a la realidad castellana. Por ello, la exposición recoge en uno de sus paneles el día a día en Andalucía y Extremadura, entre la vida y la muerte, que el franquismo emplearía posteriormente como propaganda.

Dejando a un lado los acontecimientos históricos y los eventos multitudinarios marcados por el devenir de las circunstancias, la muestra pone el foco sobre multitud de burgaleses anónimos, retratados individual o colectivamente, en distintos puntos de la provincia. «Esta idea no es melancólica, pero sí muy interesante desde el punto de vista visual», subraya Moreno Gallo deteniéndose en los usos, costumbres y vestimenta de la población capitalina y de quienes ansiaban venir a la ciudad.

Las visitas a la capital suponían un gran acontecimiento. Se aprecia al observar ciertos retratos. «Con sombrero, con las mejores galas y los mejores peinados». Hoy en día, hacerse una foto es lo más normal del mundo. Todo se inmortaliza, pero por aquel entonces posar delante de una cámara era un lujo. De ahí que la muestra, tal y como precisa su comisario, recoja una «representación plural» de «la gente del pueblo y de la ciudad».

El libro y la exposición sobre el Photo Club no hubiesen sido posibles sin el trabajo, bajo la batuta de Moreno Gallo y Saladina, de un equipo multidisciplinar de la Universidad de Burgos (UBU) integrado por Ana María Peña, Rubén Olalla, Mar Chicharro, Fátima Gil, Ainara Miguel, María José Zaparaín y Julián Hoyos. Aparte, la muestra se complementa con un vídeo elaborado por María Pilar Bermúdez, Mario Alaguero y Roberto Martín, del grupo de investigación en Comunicación Audiovisual del Patrimonio Cultural (Caypat) de la propia UBU.

No tendría demasiado sentido limitar temporalmente una exposición que ha involucrado a diferentes áreas de la Diputación, desde Presidencia hasta Cultura. Por ello, la idea es que se pasee por distintos puntos de la provincia. De momento, eso sí, no hay fechas ni enclaves previstos.