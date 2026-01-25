La cara más social de la Policía Local de Burgos: 944 asistencias a mayores de 60 años

Un coche patrulla de la Policía Local, al inicio de la avenida del Cid de Burgos.SANTI OTERO

La Policía Local de Burgos atendió el pasado año 944 intervenciones relacionadas con personas mayores de 60 años, una tipología de actuaciones que por primera vez se ha incorporado de forma específica a la información facilitada en la memoria anual que recoge el trabajo de los agentes.

El intendente jefe, Félix Ángel García Llorente, destacaba que se ha querido visibilizar esta parte del trabajo que tiene un peso relevante en la actividad diaria de la Policía Local. Destaca por su componente de asistencia social a mayores, en muchos casos víctimas de soledad no deseada. Así, corrobora que, junto a niños y jóvenes, las personas mayores constituyen uno de los colectivos prioritarios, especialmente en actuaciones de carácter preventivo, asistencial y social. Como aseguraba, García Llorente, «en las memorias de actuación hablábamos mucho de niños, sobre todo en seguridad vial o educación vial, y los mayores no decíamos ni transmitíamos todas aquellas actuaciones que efectuamos para este sector de la población».

Del total de intervenciones registradas, 210 estuvieron relacionadas con robos y hurtos, 176 con incidentes sanitarios y 156 con caídas, tanto en domicilios como en la vía pública. A estas se suman 121 actuaciones por ruidos y molestias, 94 vinculadas al tráfico, 93 por quejas y 94 intervenciones de asistencia social, estas últimas especialmente significativas por el perfil de las personas atendidas.

La seguridad personal y los incidentes sanitarios son las dos preocupaciones principales y sumadas las actuaciones en ambos sentidos, representan el mayor volumen de casos reportados con 386.

En el caso concreto de la asistencia social, la Policía Local actuó principalmente en situaciones de personas mayores que viven solas en sus domicilios, muchas de ellas en contextos de aislamiento o exclusión social. Estas actuaciones son asumidas fundamentalmente por la Unidad de Diversidad, especializada en este tipo de atenciones.

El grupo de edad con mayor incidencia se sitúa entre los 80 y los 90 años, con una distribución prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres. 31 de las 94 actuaciones tuvieron como afectadas personas de esta franja de edad y si se suman los de más de 90 años, se alcanza la cifra de 45 y, por tanto, representan el 47%. Tampoco se aprecian grandes diferencias en función del horario, ya que las intervenciones se reparten de forma similar entre mañana, tarde y noche.

Por meses, marzo fue el periodo con mayor número de actuaciones, al concentrar 25 intervenciones, aunque el grueso de los avisos se mantiene estable a lo largo del año, especialmente en la franja comprendida entre los 70 y los 90 años.

Educación Vial

«La educación vial es un factor muy importante de nuestro trabajo, porque es importante sensibilizar al peatón niño y al peatón padre», comentaba el intendente jefe en la reciente presentación de la memoria anual de Policía Local.

Durante 2025, un total de 17.280 escolares participaron en las actividades educativas en seguridad vial con los agentes tanto en los colegios como en el circuito que les deja la Diputación Provincial, en Fuentes Blancas, desde que está en obras el edificio de la avenida Cantabria.