Sílex cierra su primera edición con una llamada al debate abierto sin alarmismo

Sílex, la primera edición de la cita con la tecnología y el pensamiento que desde el viernes y hasta hoy puso a dialogar a adolescentes y jóvenes con la cultura digital contemporánea, cerró su programación como un espacio de reflexión compartida en el que se han encontrado voces jóvenes, educadores, pensadores y creadores para abordar algunos de los retos contemporáneos sobre la tecnología y la relación con la adolescencia.

Desde la escucha con los jóvenes, la diversidad y la educación emocional, hasta el análisis crítico de las redes sociales, la autoimagen, la música urbana, el acceso a la vivienda o la educación afectivo-sexual en entornos digitales, el encuentro puso el foco en la necesidad de generar conversaciones honestas, alejadas del alarmismo y centradas en los vínculos, el pensamiento crítico y el cuidado.Estas fueron las conclusiones expuestas por Sergio y Héctor Benito sobre su visión global del evento.

Un encuentro que se cerro con dos mesas de debate. La primera, ‘Sexo, consentimiento y pantallas: educar en tiempos de porno y sexting’, reunió a Diana Al Azem, sexóloga, escritora y divulgadora; Jacobo Bergareche, escritor y productor audiovisual, y a Marta Peirano, periodista y ensayista, moderados por dos alumnas del IES Comuneros de Castilla, Ángela Saldaña y Aisha de Juana, Reflexionaron sobre el impacto de la pornografía y las narrativas digitales en la construcción de la sexualidad, especialmente entre jóvenes y adolescentes, con el foco puesto en el consentimiento, las relaciones de poder y el papel de la educación sexual.

La charla comenzó con una pregunta directa al público por parte de Diana Al Azem, ¿Alguien no ha consumido nunca pornografía?. Con esta interpelación inicial, la ponente quiso evidenciar hasta qué punto el consumo pornográfico está normalizado y atraviesa a toda la sociedad.

Jacobo Bergareche contextualizó estas narrativas recordando que, desde ‘Tristán e Isolda’ hasta la actualidad, pasando por ‘Cumbres Borrascosas’, gran parte de los relatos amorosos han presentado amor como una relación marcada por el poder y el sufrimiento. En palabras de Al Azem, se «vende el sufrimiento como placer». Durante la mesa se insistió en establecer límites, desde el papel de los padres y adultos y desde la parte de los jóvenes. Según Peirano, el problema radica en que se trata de una industria que ha evolucionado hacia espacios en los que el consentimiento desaparece o queda completamente desdibujado. Por ello, se sostuvo que la educación sexual no puede reducirse a momentos puntuales, sino que debe darse de manera continua, «incluso desde preguntas tan básicas como ¿de dónde vienen los niños?».

Los participantes insistieron en que el porno es, en realidad, una problemática estructural, relacionada con la forma en que se educa el deseo, el consentimiento y las relaciones afectivas. Para terminar con los diálogos de esta primera edición de Sílex, encuentros con la tecnología, subió al escenario del Fórum Evolución a la escritora y divulgadora de historia del arte y cine Carla Serrano, al escritor y filólogo Juan Manuel de Prada y la paleoantropóloga Marta Martinón bajo el título ‘Diálogo intergeneracional: cambios, retos y aprendizajes’. Los estudiantes Jorge Rodríguez y Alba Caballos moderaron la mesa, comenzando con la pregunta ‘¿Qué dificultades encontráis a la hora de relacionaros y hablar con personas de otras generaciones, ya sea más mayores o más menores?’.

Durante milenios, sostuvo Juan Manuel de Prada, las sociedades han sido educadas culturalmente por las generaciones anteriores, y cada generación venidera, continuó, aporta algo nuevo a esa asimilación de valores. No obstante, Martinón defendió que exista un espacio para la rebeldía y la discrepancia. «Las generaciones deben cuestionar y proponer las ideas que les han ido precediendo. Por eso se habla de generaciones y no de una sola generación«. «El pasado es lo único que tenemos: es lo que nos sostiene como seres históricos. Frente a un mundo que reclama urgencia, la instantaneidad, la mesa de debate hace una llamada a poner el foco en aprendizaje que nos aportan las generaciones anteriores para poder cuestionarlas y ofrecer nuevas propuestas», sentenció.

Para finalizar el encuentro, el grupo de danza H3BDANCE del Centro de Danza de Burgos Hélade puso en escena una pieza, y, finalmente, Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, concluyó con unas palabras de despedida este primer Sílex.