El Ayuntamiento destina un 10% más a las fiestas de los barrios con una partida de 75.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado la convocatoria de subvenciones para las actividades complementarias de las Fiestas de los Barrios de 2026, una línea de ayudas dotada con 75.000 euros y dirigida a asociaciones vecinales y culturales sin ánimo de lucro. El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, ha subrayado que estas bases "reflejan el compromiso de este equipo de Gobierno con la vida de los barrios, sus tradiciones y el movimiento vecinal".

Las ayudas tienen como objetivo apoyar económicamente las fiestas que son identidad de cada barrio y reforzar la participación ciudadana, la convivencia y la colaboración entre vecinos, asociaciones y Ayuntamiento.

La cuantía máxima asignada a cada barrio se hará pública en las bases reguladoras, aportando así estabilidad y previsibilidad a las entidades organizadoras. Sin embargo, López no ha querido dar más detalles sobre esa cantidad prevista de inicio hasta que no se lleven las bases a la comisión de Participación y se aprueben.

Lo que sí especificó es que la aportación municipal para las fiestas de los barrios se incrementa al menos un 10% porque llevaba años sin actualizarse (estaba en 73.000 euros) pese al aumento de los costes. En concreto, señala que se ha tomado esa decisión para adaptarla, como mínimo, a la subida del índice de consumo. Y como ejemplo explicó que si se percibía por contratar una charanga 500 euros, podrá subir este año hasta los 600 euros.

Podrán optar a las subvenciones las asociaciones que estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública, la Seguridad Social y el Ayuntamiento, y que no tengan pendientes reintegros ni justificaciones de años anteriores. La tramitación será íntegramente electrónica a través de la sede municipal.

Entre las novedades de esta convocatoria destaca que el propio Ayuntamiento asumirá la instalación de baños sociosanitarios en las fiestas, una medida adoptada a petición de las asociaciones vecinales. Además, cada barrio deberá presentar el programa definitivo de actos y el documento de necesidades técnicas para coordinar aspectos como seguridad, emergencias, limpieza y medios técnicos.

En cuanto al pago de las ayudas, las subvenciones de hasta 3.000 euros se abonarán de forma anticipada en su totalidad, mientras que las de mayor cuantía recibirán un anticipo del 70 %, quedando el 30 % restante condicionado a la correcta justificación del gasto.

El proceso de pago de la convocatoria de las ayudas correspondientes a 2025 sigue sin concluir cuando ya ha comenzado el nuevo ejercicio y se presentan las nuevas bases. López explicaba que lo que "sí se ha hecho" ha sido a fecha 31 de diciembre adelantar el 100% de las cantidades en ayudas de menos de 3.000 euros y del 70% en el caso de las que superan esos 3.00 euros. El popular señaló que ha habido tres entidades (La Pérgola, Villatoro y Gamonal) que han tenido problemas con las justificaciones a las que no se las ha abonado nada, pero asegura que constan como aprobadas por Junta de Gobierno.

López ha ofrecido su ayuda personal y la de los técnicos del área de Participación a las asociaciones de los barrios que tengan problemas para justificar las ayudas o en los casos que haya diferencias de criterio para recibir el asesoramiento que necesiten. "Tendrán la puerta abierta para resolver dudas y mejorar juntos la convocatoria de ayudas", dijo, en relación con los problemas y retrasos que se suelen producir en este tipo líneas de subvenciones.