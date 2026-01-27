Las exmonjas de Belorado apuran las vías legales para evitar el desahucio

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Las exmonjas de Belorado quieren agotar todas las vías legales que estén en su mano para tratar de evitar su desalojo el próximo 10 de febrero. Esa es la fecha fijada por el Tribunal de Instancia de Briviesca el pasado 7 de enero. En el auto daba un mes a las exreligiosas para que abandonaran el monasterio de Nuestra Señora de la Bretonera «con apercibimiento de lanzamiento si no lo hicieren voluntariamente».

El último argumento legal para pedir la paralización de este desahucio es, según explica el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, que solo cuatro de las ocho religiosas rebeldes han recibido la notificación de la ejecución del desalojo. Además, añade el abogado, estas notificaciones las recibieron los pasados días 21 y 22 de enero, por lo que, siempre según el abogado de las exclarisas, no se podría cumplir el plazo de un mes dado por el Juzgado de Instancia de Briviesca para ejecutar el lanzamiento.

En este sentido, el Aláez explicaba que el escrito de oposición se presentaría hoy ante el juzgado. Recuerda que «hay cuatro que están notificadas pero hay otras cuatro que no», apunta, porque en ese momento no estaban en el monasterio de Belorado. Se trata del que puede ser el penúltimo intento de la exclarisas por evitare la salida forzosa del convento. Es la tercera fecha de desahucio que fija el juzgado de Briviesca El anterior intento fue en septiembre, que hizo que el Tribunal de Instancia de Briviesca dejase sin efecto el lanzamiento previsto para el 3 de octubre debido a que sus abogados habían recurrido la sentencia dictada a tal fin. Fue entonces cuando la causa se trasladó a la Audiencia Provincial de Burgos, que acabó desestimando sus apelaciones.

El escrito de oposición buscará retrasar más la fecha del desalojo, ya que en este caso no cabe un recurso, ya que «todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto», según reflejaba el auto del juzgado.

La última esperanza para las exmonjas pasa por el recurso que presentaron sus abogados ante la Audiencia Provincial de Burgos contra el fallo del Tribunal de Instancia de Briviesca del 31 de julio que indicaba que las exmonjas «no han demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular, lo que debe conducir a la estimación de la demanda en su integridad».

La Audiencia Provincial deliberaba hoy sobre el recurso presentado por las exmonjas. Según el abogado de las exclarisas, «espero que nos den la razón y que ya quede paralizado el desahucio». Se trata de una sentencia que, espera, salga antes de la fecha fijada para el desahucio, que Aláez espera que se retrase» con el escrito de oposición que presentan hoy por lo que «ya saldrá la sentencia y si la sentencia nos da la razón, pues entonces ya se acabó el desahucio ni lanzamiento ni nada».