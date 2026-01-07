Nueva fecha para el desahucio de las exmonjas de Belorado en febrero

Llegada de las monjas de Belorado al Juzgado de Briviesca para la vista por su desahucio.SANTI OTERO

La sombra del desahucio vuelve a cernirse sobre las monjas okupas de Belorado. La Oficina del Comisario Pontificio ha dado a conocer ha dado a conocer este miércoles un auto de ejecución provisional, dictado a principios de esta semana por el Juzgado de Briviesca, en el que se fija el 10 de febrero para el lanzamiento de las exclarisas a las 9:30 horas.

También ha salido a la luz un auto de finales de diciembre, contra el que no cabe recurso, en el que se señala que las religiosas cismáticas tienen un mes de plazo para desalojar el monasterio de Santa Clara «con apercibimiento de lanzamiento si no lo hicieren voluntariamente».

Aunque el decreto en el que se fija la fecha para el desahucio de las exmonjas sea recurrible en revisión, el Juzgado advierte que «la presentación del recurso no suspenderá los efectos» del mismo. Por lo tanto, «todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto».