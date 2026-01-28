El ‘independiente’ David Martínez, nuevo presidente de Asaja Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

De abanderar el movimiento independiente en defensa del campo a encabezar una de las principales organizaciones agrarias en Burgos. David Martínez se proclamó este miércoles presidente provincial de Asaja, arrebatando sorpresivamente el cargo a Esteban Martínez tras ocho años de mandato. La votación, convocada en el salón de actos de Cajaviva Caja Rural, apenas atrajo a un tercio de los afiliados.

David Martínez se alzó con la victoria tras cosechar 282 apoyos mientras su rival recababa 200 papeletas con su nombre. Aparte, se contabilizaron dos votos en blanco y 33 nulos. Ejercieron su derecho, por lo tanto, 517 afiliados al sindicato durante las cuatro horas que permanecieron las urnas abiertas.

Elecciones en Asaja Burgos.SANTI OTERO

Arranca a partir de ahora una nueva etapa en el seno de Asaja Burgos. La última, de ocho años y pandemia mediante, permitió afianzar el liderazgo de Esteban Martínez tras suceder al frente de la organización a un histórico del sindicalismo agrario en la provincia, Santiago Carretón. Nadie imaginaba, de hecho, que se produciría un cambio a la hora de manejar el timón hasta que surgió un rival en las urnas. Hasta entonces, se daba prácticamente por hecho que la presidencia seguiría en las mismas manos.

La figura de David Martínez empezó a cobrar cierta relevancia a raíz de las primeras tractoradas, allá por febrero de 2024. De repente, surgió una oleada de profesionales que no dudaban en exponer públicamente numerosas críticas hacia las organizaciones agrarias al considerar que no hacían lo suficiente a la hora de protestar contra las políticas agrícolas impuestas desde la Unión Europea.

Con el ambiente caldeado a más no poder, David Martínez se erigió en portavoz de los denominados independientes. La tensión entre unos y otros se podía cortar con un cuchillo, hasta el punto de que un centenar de agricultores que renegaban de siglas llegaron a congregarse, el 9 de febrero de ese mismo año, frente a la Cámara Agraria para expresar su rechazo a la manifestación conjunta que planeaban Asaja, UPA, COAG y UCCL.

De ahí partieron los representantes de cada sindicato, y también David Martínez en nombre de los independientes, a Mazuelo de Muñó. Con la presidenta de UCCL y alcaldesa pedánea de dicha localidad, Susana Pardo, ejerciendo de anfitriona, se abrió una inesperada vía de diálogo que acabaría cristalizando en una unidad de acción sin precedentes. En un abrir y cerrar de ojos, las rencillas entre las propias organizaciones y la desconfianza de gran parte de los manifestantes parecía disiparse. Al fin y al cabo, luchaban por lo mismo y comprendieron que la división resultaba a todas luces contraproducente.

«El ejemplo de Burgos tiene que cundir en el resto de España», proclamaría días después, en una nueva tractorada, el entonces presidente provincial de Asaja. Todo el mundo estaba de acuerdo y, en aquella protesta, David Martínez señalaba que «los problemas que tenemos en el campo son los mismos para todos, los que se sienten representados y los que no».

David Martínez, al frente de los independientes en una tractorada.ÓSCAR CORCUERA

Desde entonces hasta ahora, la unidad de acción ha prevalecido. Quedó patente el pasado 16 de enero durante la gran tractorada contra Mercosur. Hacía ya un tiempo que los independientes se organizaron bajo la Asociación de Agricultores y Ganaderos Unidos de Burgos (AGU) y David Martínez se situaba en primera línea junto a los líderes del resto de sindicatos.

Este jueves, precisamente, vuelven los tractores a las calles. Esta vez parando frente a las sedes del PSOE y del Partido Popular para reiterar su más firme rechazo al tratado entre Mercosur y la Unión Europea. Allí estará, en principio, David Martínez. Estrenándose como presidente de Asaja Burgos, lo cual llamará la atención de muchos, pero compartiendo trinchera con todos aquellos agricultores y ganaderos -afiliados o no- que en su día optaron por una alternativa a las organizaciones profesionales agrarias.