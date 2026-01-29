El PSOE celebra que el PP recupere su modelo de subvenciones para las fiestas de los barrios tras el «fracaso» de la gestión de Carolina Álvarez

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Incapacidad de gestión» y «rectificación constante». Así ha calificado el portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, la actuación del equipo de gobierno en materia de festejos. Según el edil socialista, «tras meses de críticas a la herencia recibida, el PP ha acabado aprobando unas bases para las fiestas de los barrios, prácticamente idénticas a las de 2023, año en el que gobernaba el PSOE».

Temiño recordó que la anterior responsable de Festejos, Carolina Álvarez, tildó aquel modelo de «injusto», para acabar recurriendo ahora a la misma fórmula «tras modificar las bases de forma unilateral y crear un modelo que solo ha servido para poner trabas a las entidades y enfanga el proceso administrativo».

Este caos en la gestión ha provocado que «los pagos se retrasen hasta final de año, obligando a las asociaciones a adelantar importantes cantidades de dinero para poder celebrar sus actos». Precisamente en cuanto al apartado económico, el PSOE ha desmentido rotundamente que los barrios vayan a recibir un 10% más de presupuesto.

Temiño calificó de «simbólico» el incremento de la convocatoria, que pasa de 73.000 a 75.000 euros. «Al repartir esos 2.000 euros de diferencia entre los 28 barrios de la ciudad, el resultado es un aumento real de apenas 70 euros por barrio», señaló. Apunta que «lo que crece un 10% es la partida destinada a la contratación de verbenas o charangas, así como de elementos de seguridad como ambulancias, pero no en la cuantía que va directamente a las asociaciones». En ese sentido, apuntó que la partida se incrementa unos 34.000 euros, «algo más de mil euros por barrio».

Como ejemplo del perjuicio económico, el portavoz citó el caso del barrio de Gamonal y sus fiestas de Las Candelas. «Bajo el modelo socialista de 2023, la asociación del barrio recibía 8.100 euros de subvención, mientras que con el modelo fallido de Álvarez la cuantía cayó a 2.500 euros, y ahora, tras la rectificación actual, se ha fijado en 6.100 euros, una cifra que sigue siendo significativamente inferior a la de hace dos años», aseveró el portavoz socialista.

Finalmente, Temiño mostró su sorpresa ante el hecho de que el equipo de gobierno esté «vendiendo» unas bases que «todavía no están operativas, ya que se encuentran pendientes de aprobación por el área de Fiscalización». Con el mes de enero llegando a su fin y algunas fiestas ya celebradas, el PSOE critica que el PP no haya cumplido su promesa de publicar las bases en diciembre.

«No están listos para gobernar y están recurriendo a proyectos que ya dejamos los socialistas porque han sido incapaces de llevar a cabo sus propias ideas», señaló Temiño, quien aseveró que «la bandera de los populares es la rectificación constante».