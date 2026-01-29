El nuevo Mercado Norte y la remodelación de la Plaza Hortelanos supondrán 30 meses de obras

Los operarios trabajan en la construcción del muro que rodeará el solar donde se encontraba el antiguo Mercado Norte.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos

Treinta meses. Ese es el tiempo estimado de las obras del nuevo Mercado Norte y de la urbanización de la Plaza Hortelanos. Así lo apuntó el vicealcalde de Burgos y responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien confirmó que el equipo de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación por vía de urgencia del proyecto actualizado.

Según detalló Manso, este nuevo paso administrativo supone el arranque del denominado plan ‘Xpande', con el que el equipo de Gobierno pretende cerrar la «herida abierta» que «ha dejado la demolición del antiguo mercado». La licitación definitiva de las obras, que asciende a 26 millones de euros, se lanzará bajo la modalidad de lote único. Esta decisión técnica responde a la necesidad de que «sea una misma empresa la que desarrolle tanto el edificio como el entorno exterior, debido a las constantes interferencias físicas y técnicas entre ambos proyectos».

Manso recordó que «se trata de la obra más ambiciosa que desarrollará el Ayuntamiento de Burgos en los últimos años» y avanzó que «el pliego administrativo está prácticamente finalizado y se hará público de forma inminente».

Durante su comparecencia, el edil de Urbanismo señaló que, a pesar de las afirmaciones del anterior equipo de Gobierno, su formación ha tenido que rehacer el proyecto técnico para dotarlo de viabilidad jurídica y financiera. «Teníamos el compromiso y hemos tenido que trabajar internamente de forma intensa para tener hoy un proyecto real y financiado», aseveró.

El nuevo complejo del Mercado Norte contempla un plazo de ejecución de 30 meses, lo que sitúa el horizonte de finalización en los tres años. Entre las novedades del diseño actualizado, destaca la conexión subterránea del aparcamiento del mercado y del soterramiento de la calle Santander proyectado por el equipo de Gobierno.

«Es una infraestructura clave para evitar que el flujo de vehículos interfiera con la futura peatonalización de la zona», apuntó, al tiempo que aseguró que «el diseño es redondo y funcional por sí mismo, permitiendo que el mercado opere con independencia de los plazos del soterramiento». Además, recordó que el proyecto prevé «una optimización de la logística de carga y descarga del supermercado en superficie mediante montacargas».

En cuanto a la urbanización de la Plaza de Hortelano, Manso destacó que «se apostará por un diseño que combine pavimento duro con dibujos alegóricos a la antigua zona comercial, complementado con áreas verdes». En la zona «está prevista la creación de ocho gastrobares», aunque «desde el sector se nos ha comentado que tal vez sería mejor cuatro grandes».

Tras esta intervención, Manso señaló que el siguiente objetivo del Consistorio burgalés deberá ser «la reforma integral de la Plaza de España».