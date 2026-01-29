El pequeño pueblo de Burgos que rinde honores a la trufa negra: uno de los más bonitos de España

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Covarrubias acoge este fin de semana la XI Feria de la Trufa Negra, una cita ya consolidada en el calendario de la provincia que reunirá a productores, técnicos, restauradores y público general en torno a este producto de temporada cuyo cultivo gana presencia año tras año en Burgos.

El evento, que arrancará el 31 de enero a las 11.30 horas, según detalló el alcalde de la villa burgalesa, Raúl Gredilla, contará con la participación de 25 expositores procedentes de distintos puntos de la geografía española para ofrecer desde trufa fresca y alimentos trufados a plantas micorrizadas, servicios de asesoramiento para nuevas plantaciones, adiestramiento de perros y venta directa de productos relacionados con el sector.

Pero hay más, pues el programa diseñado se estructura en tres grandes bloques. Junto al comercial ya citado, el apartado técnico incluye varias ponencias especializadas dirigidas tanto a profesionales como a personas interesadas en el cultivo de la trufa. Entre ellas, el presidente de la Asociación de Truficultura de Burgos, Rubén Heras, destaca una charla impartida por un profesor de la Universidad de Barcelona sobre la problemática del escarabajo de la trufa, plaga aún poco extendida en Burgos, pero presente en otras zonas productoras. "Llegará", advertía, "por lo que conviene estar informados y preparados".

La gastronomía protagoniza la tercera 'pata' de la propuesta, con demostraciones culinarias, catas con maridaje y la participación de restaurantes colaboradores que elaborarán menús, tapas y preparados con trufa durante la feria. Heras recarcó al respecto la importancia de la implicación del sector hostelero para poner en valor el producto y acercarlo al consumidor.

Entre las actividades paralelas se incluyen exhibiciones de búsqueda de trufa con perro y un concurso en el que participarán 12 equipos, procedentes principalmente de Burgos y Soria, además de otros puntos del país.

Distinguida con el título de Pueblo Más Bonito de España, la villa de Covarrubias ofrece además el marco patrimonial ideal para la celebración de esta feria. Su conjunto histórico, uno de los mejor conservados de la provincia, refuerza el atractivo del evento y convierte la cita en una experiencia que unirá producto, gastronomía y turismo.