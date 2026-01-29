El PP confía en justificar en plazo los 12,3 millones de fondos europeos en ejecución

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos confía en poder justificar en plazo los 12,3 millones de euros de fondos europeos que actualmente se encuentran en ejecución y descarta que en la actualidad exista ninguna partida en situación de riesgo. Así lo trasladaron los concejales de Hacienda y Medio Ambiente, Ángel Manzanedo y Carlos Niño, tras la reunión trimestral de la comisión especial que analiza estas inversiones en concreto. El consistorio burgalés gestiona en estos momentos 29,77 millones de euros de financiación europea, de los que 17,45 millones ya están completamente ejecutados, lo que supone cerca del 59% del total, mientras que el 41% restante corresponde a proyectos en desarrollo, todos ellos dentro de los plazos marcados por las convocatorias.

Tanto Manzanedo como Niño insistieron en que el grado de avance administrativo y técnico de las actuaciones permite afrontar con garantías los procesos de justificación, incluso en los proyectos con mayor complejidad, como el denominado Valle del Hidrógeno de Castilla y León, que cuenta con un presupuesto de 3,75 millones de euros -que se destinarán fundamentalmente a la compra de cuatro autobuses- y un horizonte de ejecución hasta marzo de 2028, o la renovación del edificio de Bomberos y Policía, dotado con 3 millones de euros de subvención y, pese a lo ajustado de los plazos, «con certificaciones de obra que avanzan a un ritmo superior al previsto», destacó el responsable de Hacienda y Seguridad.

En materia específica de Medio Ambiente, uno de los principales ejes de inversión es la mejora del sistema de recogida de residuos, financiada a través de la línea 4.1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En este contexto, el Ayuntamiento recibió una subvención de 228.334 euros, que cubre el total del proyecto solicitado en mayo de 2025 y cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 31 de mayo de 2026. La actuación contempla la adquisición de cinco puntos limpios móviles, que se utilizarán en los barrios periféricos, así como dos tractores eléctricos y cuatro puntos de recarga, reforzando el componente de movilidad sostenible y reducción de emisiones.

Niño explicó que a esta actuación se suma la implantación de recogidas separadas de residuos, con una inversión de 392.620 euros, ya ejecutada mediante la compra de contenedores urbanos e industriales destinados a mejorar la separación en origen. Aunque el suministro ya está materializado, el proyecto mantiene como fecha límite de justificación el 31 de mayo de 2026, dentro del calendario establecido por la convocatoria. Otra iniciativa relevante es la mejora y construcción de puntos limpios fijos, para la que se concedieron 58.723,72 euros, correspondientes al total de la inversión solicitada en febrero de 2024. El contrato, adjudicado a la empresa AP Construcciones Metálicas, propiciaba la adquisición de siete contenedores de 14 metros cúbicos y dos de 30 metros cúbicos, destinados a sustituir instalaciones obsoletas y a reforzar la capacidad operativa actual.

Especial hincapié hizo el edil de Medio Ambiente en el proyecto de instalaciones de tratamiento microbiológico en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), vinculado a la gestión de la fracción orgánica recogida separadamente (contenedor marrón). Niño reconoció que «se trata de una de las inversiones consideradas más urgentes», ya que permite optimizar el tratamiento de basura orgánica y, de paso, avanzar en los objetivos de economía circular. Las actuaciones están ya en ejecución y deben completarse antes del 31 de mayo de 2026, a la espera de futuras adjudicaciones para el resto de fases del CTR.

Sobre la bocina culminará la ejecución de los proyectos a cargo de ayudas europeas vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. En concreto, la partida a gastar antes del 30 de abril de este año asciende a 5,13 millones, repartidos en 17 actuaciones. «Están todas en licitación salvo una, la segunda fase de la renovación de la señalización turística, cuya estructura digital se licitará en breve con un plazo de materialización ajustado para llegar a tiempo», avanzó el también edil de Turismo, convencido de lograrlo.

Entre las iniciativas a cargo de esta ayuda se encuentran la intervención en el humedal, el Plan Castillo, acciones de movilidad sostenible (compra de bicicletas eléctricas y aparcabicis) y diversos proyectos de turismo y promoción, como visores o la sala inmersiva, entre otros.

Por su parte, culminado el repaso a los fondos europeos en trámite, Manzanedo abrió la puerta a que el Ayuntamiento opte a nuevas convocatorias, «siempre que los proyectos encajen con las líneas estratégicas municipales y con los requisitos técnicos y de ejecución exigidos», subrayando que la experiencia acumulada en la gestión de estas ayudas refuerza la capacidad para asumir nuevos retos.

En concreto, el edil avanzó que barajan optar a la cuarta convocatoria de propuestas para Acciones Innovadoras (EUI-IA). «La iniciativa está dirigida a autoridades urbanas de toda Europa, con especial atención a ciudades medianas y pequeñas», explicó.