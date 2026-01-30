Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dicho y hecho. Tan solo 24 horas después de la multitudinaria tractorada que movilizó en Burgos a más de 1.500 agricultores y ganaderos, las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y los independientes acudieron este viernes al Banco de Alimentos para realizar una generosa donación. No solo de las patatas sobrantes tras el reparto efectuado frente a la Diputación, sino de otros productos específicamente destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Una tonelada de patatas a mayores, 270 kilos de garbanzos, 150 de alubias y 400 bolsas. Mucho más que un mero acto de «generosidad» por parte del sector primario. Más bien, tal y como enfatizaba el coordinador de UPA en Burgos, Gabriel Delgado, un llamamiento a los consumidores para que «realmente valoren los productos de la tierra». Esos que van «de la tierra a la mesa» bajo parámetros de cercanía y no desde cientos o miles de kilómetros de distancia.

«La mejor carta de presentación que puede tener un agricultor o un ganadero es una muestra de su producto», remarcaría a continuación Juan Francisco Cristóbal, portavoz de Agricultores y Ganaderos Unidos de la Ribera del Duero(Aguridu), poniendo de relieve que «donde muchos solo ven patatas, hay sudor, esfuerzo y compromiso». Así pues, no dudó en reivindicar una vez vez que «nos tenemos que unir todos y criar un buen futuro para el sector primario».

Como bien recordaba la presidenta provincial de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Susana Pardo, «las patatas quitaron el hambre en el mundo». Ahora, se han convertido en símbolo de lucha y solidaridad. Una lucha que, según el recién elegido presidente de Asaja Burgos, David Martínez, debe impedir que «para alimentarnos dependamos de gobiernos o empresas externas».

Satisfecho tras el «éxito rotundo» de las dos tractoradas que se han llevado a cabo en la capital burgalesa este mes, el coordinador de COAG, Diego Saldaña, avanzó que las Opas y AGU se reunirán la próxima semana para elaborar una nueva tabla reivindicativa. De paso, trazarán un calendario de movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

Siendo el más joven de los líderes sindicalistas del campo burgalés, Saldaña es consciente de que las nuevas generaciones tienen ante sí un «grave problema». O varios, mejor dicho, empezando las incorporaciones. «Económicamente, es devastador», lamentaba con la esperanza de que los políticos se pongan las pilas para evitar que el sector se desangre.