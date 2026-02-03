El turismo rural se enfría y 2025 cierra con una pérdida de viajeros del 15%

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El turismo rural en la provincia de Burgos despedía 2025 con un cambio de tendencia que confirma el final del ciclo expansivo vivido por el sector tras la pandemia. Tras dos años consecutivos coronados con cifras récord, el ejercicio recién clausurado registra un descenso global del 15,5% en el número de visitantes, que pasan de los 156.739 de 2024 a los 132.434 de 2025, y una caída superior al 9% en las pernoctaciones, que caen de 336.236 a 304.756.

Los datos anuales de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan con claridad este enfriamiento. El retroceso se concentra fundamentalmente en el mercado nacional, que, no obstante, continúa siendo el principal pilar del turismo rural en la provincia, mientras que el turismo extranjero mantiene una presencia minoritaria pero más estable, insuficiente en todo caso para compensar la pérdida de visitantes residentes en España.

El comportamiento del mes de diciembre resulta especialmente significativo para entender este cambio de ciclo. Se trata de un periodo tradicionalmente asociado a escapadas familiares vinculadas a puentes y a las vacaciones navideñas y pese a las buenas perspectivas de buena parte del sector, que cifraba en un 90% la ocupación en fechas clave, la recta final de 2025 apuntalaba el descenso acumulado a lo largo del año y rompía con la dinámica positiva de los ejercicios anteriores y sus notables incrementos.

En concreto, los alojamientos de turismo rural de la provincia registraron en diciembre algo menos de 9.000 viajeros, frente a más de 11.000 en el mismo mes de 2024, lo que supone una caída próxima al 20%, por encima incluso de la interanual. Hay que remontarse a 2018 para dar con un dato inferior al reciente. Las pernoctaciones arrojan una evolución similar, al pasar de unas 26.700 en diciembre de 2024 a poco más de 21.000 un año después.

Este retroceso confirma que el turismo rural modera su tirón incluso en fechas habitualmente favorables. Tal cierre certifica así el final de una etapa excepcional y la posible entrada en una fase de ajuste si se mantiene la tendencia. De entrada, la pérdida de visitantes implicaba la cesión del liderazgo regional en este ámbito, que ahora ostenta la provincia de Ávila, al registrar un alza extraordinaria en 2025 de casi un 14%, que elevó su total de visitas a 143.011. La comparativa con otras zonas, no obstante, beneficia a Burgos, pues la caída de la actividad en Zamora y en Soria supera el 27% y el 20%. Si bien en Valladolid crece más de un 32%, en términos cuantitativos sus 58.892 viajeros distan de los 132.434 de la provincia.

El comportamiento del turismo rural no se produce en un contexto de caída general de la actividad turística en la provincia. Muy al contrario, convive con la evolución positiva general y en particular de otras tipologías de alojamiento, especialmente los apartamentos turísticos, que cierran 2025 con un balance anual claramente positivo respecto a 2024.

Según los datos del INE, el número de viajeros en este sector aumenta en el conjunto del año más de un 14%, impulsado tanto por el mercado nacional como, de manera muy significativa, por el turismo extranjero. Pasa en suma de los 39.314 visitantes de hace dos años a los 44.982 del ejercicio pasado, crecimiento que se refleja también en las pernoctaciones, que se disparan un 33%, de 77.050 a 103.138.

El contraste entre ambas tipologías se aprecia con claridad en diciembre. Mientras el turismo rural registra el fuerte retroceso ya mencionado, los apartamentos turísticos cierran el último mes de 2025 con un incremento tanto de viajeros como de pernoctaciones respecto al año anterior. En ese periodo se contabilizaron cerca de 3.600 viajeros en apartamentos turísticos en Burgos, frente a algo más de 2.800 en diciembre de 2024. Las pernoctaciones también crecieron de forma notable, superando las 12.000 noches, 3.000 más que un año antes.

Este comportamiento apunta a que los apartamentos turísticos pueden haber captado una parte de la demanda que pierde el turismo rural por tener mayor peso en entornos urbanos y una clara capacidad para atraer turismo internacional, segmento que, a tenor de las cifras, gana protagonismo. Sin ir más lejos, en diciembre el número de viajeros residentes en el extranjero que optan por apartamentos turísticos supera ampliamente al registrado en el turismo rural, 569 frente a 314.

Pero no todos los indicadores del sector a la baja son negativos, pues la estancia media anual registrada por las casas rurales en 2025 mejora la del año anterior. Sube de 2,13 a 2,31, tras cerrar diciembre con 2,36. Eso sí, el arreón se concentra en el mes de agosto, cuando de manera casi inédita se superaron los tres días. En los apartamentos la media anual es de 2,30, aunque la de diciembre, en concreto, supera con mucho la del mismo periodo de los alojamientos rurales, al alcanzar los 3,39 días.