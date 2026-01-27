Burgos roza el millón de viajeros y registra récord de pernotaciones en 2025

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Imparable. La tendencia al alza del turismo en Burgos ha sido una constante a lo largo de los últimos años y en 2025 ha seguido imparable. Tanto es así que el año se ha cerrado de nuevo con cifras de récord. Un 2025, que ha seguido manteniendo el rumbo positivo que ya se vislumbraba en 2023 incluso en aquellos meses tradicionalmente más flojos y que colocaba a Burgos como la provincia líder en turismo de la Comunidad con notables incrementos de visitantes y de pernoctaciones.

Las cifras registradas a lo largo del año hablan por sí mismas y es que el 2025 se cerraba con un 2,4% más de viajeros que el año anterior, al pasar de 975.402 turistas en 2024 a 999.458 el pasado 2025. Pero no solo se incrementa el número de viajeros, también- y lo que es más importante- el número de noches que esos visitantes han permanecido en Burgos.

De esta manera y tal y como señalan los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones crecieron en Burgos en 2025 un 1,8% respecto al año anterior. Mientras que en 2024 se registraban 1.467.994 pernoctaciones en los hoteles de capital y provincia, en 2024 se alcanzaban 1.495.349 noches de hotel.

«Sin duda son cifras positivas porque a nivel general estamos hablando de un incremento que ronda el 2% tanto en viajeros como en pernoctaciones», apunta Luis Mata, portavoz de la Asociación de Hoteles de la Federación de Hostelería de Burgos, quien añade, eso sí, que «el 2025 fue un año irregular».

En este sentido, apunta que el año empezó «muy mal debido a las alertas meteorológicas por posibles nevadas». Avisos que «se tradujeron en un menor número de reservas y en cancelaciones en dos meses que ya son flojos a nivel turístico por naturaleza», explica.

Atendiendo a las cifras por meses y en cuanto al número de viajeros, «el mes de agosto sigue siendo el favorito de quienes visitan Burgos». El pasado agosto se cerraba con 130.430 turistas. Le siguen el mes de julio, con 101.445 visitantes, y septiembre, en el tercer lugar, con 100.513.

«Después de un mal comienzo de año, la llegada de la primavera con la Semana Santa y diferentes eventos de bailes en los meses de marzo y abril, hicieron que el año empezara a remontar», recuerda Mata.

La World Dance Cup dejó en Burgos cifras de turistas y pernoctaciones superiores a la de años anteriores. «El problema que hubo es que al tratarse de grupos grandes, la oferta hotelera de la capital no cuenta con habitaciones cuádruples o mayores para satisfacer esa necesidad y muchos se fueron a provincias aledañas por cuestiones de espacio y no por una cuestión de precio, como se mencionó». En cualquier caso, la cita dejó en el mes de julio «un 25% más de facturación en el sector».

Tras un agosto «bueno», una climatología «favorable» permitió «alargar la temporada diez más», explica Mata, quien recuerda que «por norma general las visitas empiezan a caer en picado tras el puente del Pilar» y «en este caso fuer casi dos semanas más tarde».

Fuera del periodo estival, los meses de mayo y octubre destacaron por encima de los demás. Además de dos meses en los que «la climatología suave de la provincia anima a los turistas a visitarnos, se suma que son dos de los meses más intensos en cuanto a flujo de peregrinos del Camino de Santiago», asevera Mata. A mayores, en el mes de octubre se celebra la Semana Cidiana, un evento que a lo largo de los años ha logrado hacerse un hueco en el calendario de eventos nacional y que cada año atrae a más visitantes.

En cuanto a las pernoctaciones el podio no varía. Agosto se lleva el oro con 178.620 noches de hotel reservadas. Por detrás, el mes de julio con 163.413 pernoctaciones registradas y septiembre con 144.436. Fuera de los meses de verano y al igual que ocurre con el número de viajeros octubre volvía a ser un buen mes para el turismo en Burgos. De hecho se cerraba con 144.670 pernoctaciones.

Previsiones para 2026

De cara al presente año, Mata espera que «el crecimiento registrado en los tres últimos años sea sostenido y progresivo en el tiempo» y avanzó que «ya han llegado las primeras reservas para la Semana Santa».

Pero antes de la cita religiosa llegarán otras que mantienen el optimismo en el sector hotelero. «En marzo, tendrá lugar el ORBE Certamen nacional de Danza Burgos 2026, del 20 al 22 de marzo, y el Burgos New York Dantz el día 18», señala Mata.

Ya en el mes de abril «llegan algunos congresos importantes en cuanto a asistencia y después el verano». En este sentido, Mata recuerda que este mes de julio, como es lógico, será más flojo que el de 2025 porque no habrá World Dance Cup» y «en agosto tendremos el eclipse».

En este sentido, Mata lamenta que haya caído en un mes que «ya de por sí es muy bueno para el turismo en la provincia burgalesa», pero avanza que «se notará en la facturación a nivel de toda la ciudad» porque el turismo que llegará es, «por norma general, un turista que hace gasto, come en restaurantes y compra en comercio local».