Los pisos turísticos siguen sumando visitas y pernoctaciones, pero son menos

El turismo de apartamentos sigue creciendo en viajeros y pernoctaciones, pero no tanto en establecimientos. Burgos no es líder regional en este aspecto, está muy lejos de las cifras astronómicas de Salamanca, y el control de las viviendas turísticas parece tener efecto en tierras burgalesas. El número de establecimientos baja en el mes de noviembres, aunque sube el número de viajeros y pernoctaciones, a falta de contar con los datos de diciembre.

En la provincia de Burgos estaban operativos hace dos meses 248 viviendas turísticas lo que supone un descenso del 5% de estos establecimientos respecto al mismo mes de hace dos años. Con todo son 28 menos que los que estaban activos en el mes de julio de 2025. También bajan las plazas disponibles. Según las cifras de la Encuesta de Establecimientos Extrahoteleros del INE, Burgos cuenta con 949plazas de apartamentos turísticos, un 6,6% menos que en 2024 cuando registraron 1.017. Son también 120 menos que en el mes de julio cuando se alcanzaron las 1.129.

4.953 viajeros más

A pesar de ese cierto retraimiento de negocios, los apartamentos turísticos siguen ganando adeptos en sus visitas a la provincia de Burgos. Se ha registrado un incremento interanual del 13,4% en el número de viajeros. Se han registrado en pisos 41.416 visitantes lo que suponen 4.953 más que los registrados entre enero y noviembre de 2024.

Sube tanto los turistas nacionales como los extranjeros. Entre los primeros se han realizado 30.362 registros hasta noviembre de 2025, un 14,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Con todo, Burgos es líder en atraer al turista extranjero en la comunidad. Es la segunda provincia con mayor número de huéspedes de otras nacionalidades al alcanzar los 11.054. Sólo se ve superada por el tirón del apartamento turístico en Salamanca donde han registrado 143.040 viajeros y 287.725 pernoctaciones. Es líder en todos estos apartados. En viajeros extranjeros alcanza los 85.578.

En pernoctaciones, lejos de las cifras de Salamanca, Burgos sigue escalando en el ámbito de los alojamientos turísticos en vivienda. Hasta noviembre del año pasado se alcanzaron las 91.059 noches, lo que supone un incremento interanual del 26,5% al generarse 19.106 noches más en pisos turísticos.

El mayor incremento se registra en el turismo nacional que abonó 67.328 noches en un apartamento turístico, lo que suponen un 21,6% más al sumar 11.971 pernoctaciones más que las alcanzadas entre enero y noviembre de 2024. En cuanto a la cifra de huéspedes extranjeros, se registraron 23.731 pernoctaciones, la segunda cifra más alta de la región tras Salamanca. El dato supone un incremento del 43% al ganar 7.135 noches.

Este tipo de establecimiento turístico tiene la ocupación más alta de los alojamientos extrahoteleros. Tomando como referencia el mes de noviembre, se han alcanzado el 29,9% de ocupación por plaza, trece puntos porcentuales más que el registrado en noviembre de 2024 que la ocupación fue del 16,9%. Mismo fenómeno se da en la ocupación por apartamento. Se alcanza un 50% de ocupación en noviembre lo que supone un ascenso de casi 20 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior que fue del 31%. Si se observa la reserva cumplida en fin de semana, el dato se dispara hasta el 63,5% de ocupación que es más alta que el 52,7% registrado el año pasado.

En cuanto a la generación de empleo, con menos pisos turísticos se ha incrementado el personal empleado. En el mes de noviembre mantener la actividad de los 248 apartamentos dedicados al turismo ha necesitado la implicación de 118 empleados. El dato es superior al registrado en verano. En julio la cifra fue de 108. También es superior a la de hace un año que con más viviendas se empleaba a 85 personas.