El 'Blanco y Negro', okupado durante meses, vuelve a manos de su dueño en estado de «degradación»

El bar Blanco y Negro vuelve a manos de su legítimo propietario. Lo suyo le ha costado, ya que el arrendatario se negaba a devolver las llaves pese a la demanda de desahucio interpuesta el 23 de julio del año pasado. Por si fuera poco, acumulaba rentas impagadas y el local, tal y como pudo constatar este mismo lunes el dueño, se encuentra en evidente estado de «degradación».

La recuperación del establecimiento tuvo lugar, a primera hora de la mañana, por orden judicial. Con la Policía Nacional presente en el lanzamiento, un cerrajero procedió a la reapertura mientras el propietario aguardaba expectante. Una vez dentro, se encontró toda clase de objetos y gran parte del mobiliario destrozado. Hasta «500 kilos de enseres», calcula su abogado, Alberto Ibáñez, que el inquiokupa con el que su día firmó un contrato de arrendamiento abandonó sin ningún miramiento.

El hostelero en cuestión había manifestado su intención de acudir al desahucio, pero no dio señales. Así pues, todos los objetos almacenados en el bar se consideran «abandonados» y es el dueño quien debe hacerse cargo de su retirada. Según detalla Ibáñez a este periódico, hay toda clase de juguetes, una cama de perro e incluso «jeringuillas en el suelo».

Aunque «aliviado» tras varios meses pleiteando, el propietario del Blanco y Negro debe hacer frente ahora a la limpieza y «largo proceso de reacondicionamiento» del local ante la imposibilidad de «prestar servicio» dadas las circunstancias. Teniendo en cuenta que los desperfectos son «cuantiosos», su letrado interpondrá una demanda por «daños y perjuicios».

Si por algo ha sido conocido el Blanco y Negro de un tiempo a esta parte, sobre todo en el entorno de la calle Santa Clara, es por la venta de hachís. De ahí que las múltiples redadas por parte de la Policía Nacional y Local e investigaciones paralelas que vincularon al arrendatario con la captación y comercialización de objetos robados. Aparte, el pasado mes de mayo se registró un violento altercado nocturno protagonizado por un hombre que amenazó con un arma blanca a varias personas que transitaban por la zona.

Llegó un momento en el que este hostelero, aún sabiéndose bajo el foco policial, siguió vendiendo drogas pese a carecer de luz eléctrica. Ante tal situación, Ibáñez puso los hechos en conocimiento del Ayuntamiento para que se adoptasen las medidas oportunas desde las áreas de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. Según le consta, el último precinto que la Policía Local puso antes de Navidad no se ha tocado. Por lo tanto, parece que el Blanco y Negro ha permanecido vacío desde entonces.