La ilustración científica tomará el mando en el museo de la evolución humana

Juan Luis Arsuaga y Rodrigo Alonso en la presentación de la programación con la que el Museo de la Evolución inicia el año.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En una excavación arqueológica se obtienen huesos fosilizados muy desmenuzados y rotos. Un estudio pormenorizado, que puede durar décadas, ensambla esos pequeños trozos hasta completar la pieza. Como miraban, qué apariencia podrían tener esas especies extintas que nunca vimos y cómo se integran con su entorno es labor de la ilustración científica.

Uno de los paleoartistas científicos más importantes de España y que trabaja con la edición internacional de National Geographic o la BBC es Mauricio Antón. No es un desconocido en Atapuerca. Puso rostro a Homo antecessor, entre otros trabajos, y mostrará los secretos de su arte con criterios biológicos y científicos en el Museo de la Evolución Humana, MEH, desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Protagoniza la exposición ‘Mauricio Antón. Arte y Paleontología’ que se ha producido junto con el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.

«Une rigor con calidad y es una suerte poder llenar la sala de exposiciones temporales no solo con sus obras sino con el proceso de reconstrucción en el que, a partir de los huesos, añade músculo a músculo», destaco el director científico del Museo de la Evolución, MEH, Juan Luis Arsuaga.

Es la exposición temporal que sustituirá a ‘Sueños rotos’, la muestra sobre Benjamina y sus compañeros que «esta siendo todo un éxito» y que se complementará con una muestra sobre la supervivencia de la especie humana en el Congo y los primates. East Congo se instalará en el pasillo lateral de la planta .1 del MEH a partir de Abril.

El museo también celebrará el Día Internacional de los Museos con la instalación de 25 vitrinas donde «se mostraran los 25 libros que han constituido un hito en la evolución humana y que servirán para dar la bienvenida a los visitantes», remarcó Arsuaga.

Son algunas de las actividades de un programa de 150 iniciativas que mantienen vivo el Museo de la Evolución y en búsqueda de una programación que pivota entre Cultura y Ciencia. «Proponemos una serie de actividades que conjugan lo científico, tejiendo colaboraciones con otras instituciones, pero también en el ámbito cultural con ciclo de música, o presentaciones literarias», destaco el director gerente del MEH, Rodrigo Alonso. Entre las presentaciones literarias se citaran autores como Rubén Amón o Carla Montero.

El objetivo es que el MEH sea algo más que un expositor de huesos con una programación cultural y científica de calidad. Un ejemplo es la exposición ‘Homo antecessor. El descubrimiento de una especie’ que puede verse en la planta 2 del Museo de la Evolución y que hoy recibirá el premio a Mejor exposición sobre Historia de España del año 2025. Un galardón que otorgaron los lectores de la revista ‘Historia National Geographic’ y del que se da cuenta en el nuevo número de una «revista única» con la que el MEH hace mucho más que un orden cronológico de actividades.