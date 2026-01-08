Atapuerca en cifras de récord. Suman 627.000 entradas, el 14% de visitantes extranjeros

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Atapuerca es una de las joyas científicas, patrimoniales y turísticas de la provincia de Burgos. Así lo reflejan cada año las cifras de visitas que, en 2025, han vuelto a subir. Todo el Sistema Atapuerca ha registrado 627.026 entradas, lo que supone un incremento del 8.23% respecto a las cifras de 2024. Los nuevos hallazgos, el esfuerzo de divulgación del Equipo de Investigación de Atapuerca y la actualización de contenidos constante de los educadores que acompañan en las visitas están detrás de una fórmula que no parece agotarse.

Un ejemplo es el tirón que mantiene la exposición permanente que hace un recorrido por la historia de la evolución humana en general y por los principales hallazgos de Atapuerca en particular. La muestra registró 169.081 entradas en 2025, lo que supone un incremento interanual del 4,6%. Este dato es especialmente relevante, puesto que «es el mejor dato desde la inauguración del museo, julio de 2010, y solo en 2011, primer año completo desde su apertura, se superó este resultado», explican desde la instalación museística en una nota.

«El discurso que se construyó en la exposición permanente permite contar la información básica para que el visitante aprenda qué es la evolución humana y luego tenemos el valor añadido del Sistema de Atención Educativa en el Museo y en los yacimientos que van actualizando toda esta información», señalaba a este periódico el director gerente del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso. Esto permite que cada visita no sea la misma. A eso hay que añadir que en los últimos años la exposición permanente ha ido incorporando nuevos vecinos.

Arrancaron con 200 fósiles originales de Atapuerca y hoy se exponen 300. Se incorporaron nuevas piezas a fósiles icónicos como las vértebras de Cráneo 5 o las lumbares de la pelvis Elvis. Pero sobre todo, se ha enriquecido con el esqueleto postcraneal de las poblaciones más significativas de Atapuerca: los preneandertales de la Sima y el Homo antecessor. «La colección se ha ampliado principalmente con la incorporación de los huesos de las extremidades (brazos y piernas) y entre ellos el fósil estrella es el húmero Nadal que forma parte del brazo y una mano de antecessor», señala Alonso.

Si la exposición permanente del MEH sigue teniendo tirón, a pesar de haber superado los 15 años de la inauguración, el revulsivo que se ha querido dar al calendario de actividades paralelas y exposiciones temporales tiene su reflejo en la atracción de público. Esta actividad cultural cíclica contó en 2025 con 397.601 participantes, lo que supone un incremento interanual del 10,5%. Y es que precisamente este ha sido uno de los principales objetivos al asumir la gerencia. «Nos planteamos relanzar la programación cultural, volver a entroncar con toda la ciudadanía burgalesa a través de las exposiciones temporales, la divulgación científica en colaboración con otros entes de la ciudad como la Universidad de Burgos o el HUBU y la cultura con la recuperación de los jueves acústicos, presentaciones de libros etc.», señaló Alonso.

Entre los datos acumulados del año destaca el incremento de visitantes extranjeros. Ya suponen un 14% de las entradas al Museo de la Evolución, «es el mejor dato registrado desde la inauguración del Museo». Cabe destacar el atractivo de la instalación para Burgos. El 89% de las entradas son de personas de fuera de Burgos, el 79% incluso son de fuera de Castilla y León. La procedencia más común de visitantes al MEH es de madrileños, seguidos por vecinos de País Vasco y Cataluña.

En cuanto a los yacimientos, las visitas siguen en ascenso. 76.628 personas se han acercado a la Trinchera del Ferrocarril para conocer el terreno que pisaron Pink, la Chica de la Gran Dolina o la tribu de Miguelón. La cifra supone un incremento interanual cercano al 3%. Este año referencias como ser el escenario en el que Blanca Suárez y Daniel Grao desentrañaban el secreto de ‘La Huella del Mal’ o el impacto mediático de una nueva especie descrita en estos yacimientos, Homo affinus erectus, tienen un factor de atracción en las fechas cercanas a su notoriedad.

El crecimiento en las visitas a los yacimientos están supeditadas al entorno, un bien Patrimonio de la Humanidad, y a las horas de luz. El margen de mejora es limitado. No así en los centros asociados y que se ubican en las localidades de Ibeas de Juarros y Atapuerca. En la primera localidad se encuentra el Centro de Acceso a los Yacimientos (Cayac) que el año pasado registro 35.881 entradas, un 3,46% más que hace un año. En el segundo, el Centro de Arqueología Experimental (Carex) donde se ofrecen dos propuestas. Por un lado, la exposición permanente con la evolución tecnológica en el interior y el parque arqueológico en el exterior, que registró 57.389 entradas, un 5,3% más que hace un año. Por otro, cuenta con las actividades culturales y talleres, una programación que tuvo 59.527 participantes, un 4,45% más que en 2024.