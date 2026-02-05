Plagio encubierto en el programa de Las Candelas a la portada de un cómic sobre Gamonal

Portadas del cómic 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo' y del programa de Las Candelas.MARÍA DE LA FUENTE / EDIBUR

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ni se había fijado hasta que varias personas le pusieron sobre aviso. Pensando que no sería para tanto, el guionista Sergio Izquierdo Betete observó detenidamente la portada del programa de fiestas de Las Candelas 2026. Entonces cayó en la cuenta de que, efectivamente, la imagen empleada era sospechosamente parecida a la del cómic Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo.

¿Parecido razonable o plagio en toda regla? Izquierdo Betete, coautor de esta novela gráfica junto a la ilustradora María de la Fuente, apostaba más por lo segundo. De ahí su malestar, que no dudó en trasladar por escrito al Consejo de Barrio de Gamonal, entidad organizadora de las fiestas, y a Edibur, la empresa encargada de diseñar la publicación. Asimismo, recurrió a las redes sociales para criticar que ni unos ni otros se preocupasen siquiera en «citar la fuente».

«Si nos hubieran contactado y pedido permiso para publicar la imagen, se la hubiéramos cedido sin ningún problema. Pero actuar así, ya sea por dejadez o desidia, dice muy poco de su parte», exponía el guionista burgalés al Consejo de Barrio haciendo hincapié en que «deberían haber verificado el origen de la imagen». Sobre todo, apostilla, cuando «es evidente que está tomada de un libro que es de sobra conocido en Gamonal».

En similares términos se dirigía el también docente del instituto Pintor Luis Sáez a la empresa contratada para elaborar el programa. Poniendo de relieve, además, que «actuar de esa manera puede tener incluso repercusiones legales».

«Con los chavales, en el instituto, siempre insistimos en citar las fuentes», remarca el guionista, todavía estupefacto, mientras reitera en que tanto él como María hubiesen estado dispuestos a ceder la imagen «de mil amores». Cualquier cosa menos toparse con un «plagio descarado» del que se han percatado «no pocas personas».

Tan solo unas horas después de que Izquierdo Betete contactase con Edibur vía correo electrónico, la empresa respondía para justificar lo sucedido y pedir «disculpas». Según su versión, se procedió a subcontratar el servicio de maquetación a través de sus «colaboradores habituales» por la «premura de tiempo, plazos de imprenta y fechas navideñas».

Dicho esto, la empresa reconoce que «no fuimos conscientes de las similitudes que la portada pudiera tener con la ilustración de su autoría». Una circunstancia que, añaden, «lamentamos sinceramente» porque su objetivo al respecto es «evitar cualquier uso indebido de referencias gráficas».

Con el fin de aclarar el posible malentendido, Edibur asegura haber remitido la «incidencia» al maquetador responsable para «analizarla». Su respuesta, según la empresa, es que «ha tomado únicamente la referencia de los edificios y que fundamentalmente ha incluido otros elementos diferenciales como son el ambiente festivo, adornos, la Real y Antigua de Gamonal, confeti y colorido relativo a los actos que se celebran».

Si uno se fija con detenimiento, hay detalles totalmente coincidentes más allá de la semejanza estética entre ambas portadas. El humo del cigarro de uno de los personajes que aparece en la portada del cómic subyace en un bloque de viviendas de la calle Vitoria. Por no hablar de un sinfín de elementos, en los edificios, que son calcados al milímetro. Basta con fijarse, por ejemplo, en la mayoría de ventanas o la farola situada a la derecha.

La empresa alega que «el resto de la composición es totalmente diferente». Y lo es, desde luego, aunque llama la atención que los personajes -en actitud festiva desfilando por la principal arteria de la ciudad- estén duplicados o que muchos elementos del fondo pierdan nitidez (característica habitual en imágenes creadas con Inteligencia Artificial).

«Vaya morro», replica la ilustradora de Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo tras hacerse eco de la respuesta remitida a Izquierdo Betete. Lo que más le molesta, más allá del «no nos hemos dado cuenta», es pretendan convencerles alegando que el cartel de 2023 también sea similar cuando en realidad es «una perspectiva de una foto de la carretera, con los edificios y un filtro, que no tiene nada que ver».

Portada del programa de Las Candelas 2023.EDIBUR

Después de analizar al detalle la portada de Las Candelas 2026, De la Fuente dicta sentencia: «Claramente, es un corta-pega». Hasta el punto de que «la muchedumbre tiene marcas de agua». Por lo tanto, da por sentado que «lo han cogido también de internet sin ningún criterio».