Mucho que perder (y no solo dinero)

Algo había cambiado en Gamonal. Imperceptible a primera vista, devastador a medio y largo plazo. Cuando Sergio Izquierdo Betete volvió a casa en 2015, siete años después de mudarse a Polonia para trabajar como profesor de castellano, se dio «de bruces» con la realidad. Las salas de juego habían proliferado como setas. En todo Burgos, pero principalmente en su barrio. De repente, ver entrar y salir a chavales jovencísimos empezó a formar parte del paisaje. También, cómo no, a currelas de toda la vida que se dejaban los cuartos en una tarde.

Al poco de lanzar Gamonal: en el eco de un mismo recuerdo, Izquierdo Betete propuso a María de la Fuente varios temas para otro cómic en común más adelante. Entre ellos la ludopatía, que «curiosamente afecta a los barrios más humildes porque hay una gran cantidad de locales». Podía reflejar el problema desde múltiples aristas, así que lo investigó a fondo. Lo único que tenía claro en aquel momento, y ahora lo confirma con más énfasis que nunca, es que la adicción al juego supone «un callejón sin salida, una espiral destructiva que puede acabar contigo».

Cuatro años después, guionista e ilustradora vuelven a la carga con Demasiado en juego (Koniec, 2025). Once páginas e introducción previa a cargo de David Burgos, psicólogo de la Asociación Burgalesa de Rehabilitación del Juego Patológico (ABAJ). «Más que un prólogo, hace un relato ficcionado de una de las muchas situaciones que se ha encontrado». Una de tantas historias, tristemente reales, al filo de la navaja.

La brevedad de la obra se explica por su enfoque educativo. Izquierdo Betete, profesor en el instituto Pintor Luis Sáez, quiere trabajar el cómic en las aulas. Abordar de tú a tú, a través de un formato atractivo y accesible, lo que conlleva el turbio mundo de las apuestas y los juegos de azar. Porque le consta, sotto voce o sin tapujos, que «hay chavales de 3º o 4º de la ESO que han apostado online e incluso les han dejado un DNI para poder entrar en una de estas salas».

Tiene su mérito contar tanto en tan poco espacio. El drama de Pablo, quien podría tener cualquier otro nombre, arranca al borde del abismo, viaja al pasado y brinda un rayo de esperanza. Subyace, al mismo tiempo, un «enfoque militante» que rememora las protestas vecinales que en su día se llevaron a cabo en Gamonal -y en numerosos barrios obreros del país- contra la apertura de nuevos casinos.

«El lobby del juego tiene mucho poder y tentáculos a nivel político», subraya el guionista burgalés. Pese a todo, considera que «si no se le hubiese plantado batalla quizá las cosas serían infinitamente peor». Gracias a las concentraciones pacíficas que se organizaron en el barrio, a las que él mismo se sumó junto a jóvenes, adultos, ancianos y niños; «se ha conseguido que no abran más salas». No obstante, cinco personas acabaron en los tribunales en 2022. El gerente de un local de juego pedía cinco años de cárcel para cada uno, después bajó a dos y finalmente todos salieron absueltos.

El rechazo social prevalece, aunque «falta acción». Nadie en su sano juicio -salvo quienes se lucran de ello- percibe la ludopatía como algo positivo, aunque «cada vez hay más tolerancia a este tipo de negocios porque ya forman parte de nuestra geografía urbana». Cuesta percibir el peligro, sobre todo cuando se es joven. Antaño, «salir a tomar algo y jugar un futbolín era lo más normal del mundo». Ahora, los chavales «quedan para ver el fútbol y están a un clic de apostar». No son conscientes, y he aquí el quid de la cuestión, de que «se enfrentan a situaciones que pueden conllevar problemáticas más graves».

Internet, por lo general, es la puerta de entrada. «La sala de apuestas cierra a las 2 de la mañana, pero el juego online dura 24 horas», advierte a sabiendas de que «mucha gente ha perdido la totalidad de su sueldo en dos días». Aparte, está al tanto de que hay plataformas e incluso grupos de Telegram en los que «se dan ciertas referencias sobre cómo apostar».

Conscientes de que «muchas veces la realidad supera la ficción», los artífices de Demasiado en juego plantean un escenario «sumamente terrible» que, por desgracia, se replica diariamente en pueblos y ciudades de medio mundo. No en vano, tratan de arrojar luz al exponer que «hay personas que consiguen superarlo, sobre todo si se dejan ayudar». Esa es su principal pretensión, de ahí la idea de presentar el cómic en centros educativos, con alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, empezando por el Félix Rodríguez de la Fuente.

Ya a la venta en librerías de Burgos (Luz y Vida, Viñetas, Santiago Rodríguez, Dina 4, Música y Deportes, La Llave y Espolón) y la plataforma Todos Tus Libros, la puesta de largo de Demasiado en juego se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el Centro Social Recuperado (CSR) de Gamonal. No había mejor lugar para hacerlo, ya que allí se celebraron las primeras asambleas vecinales que pusieron de manifiesto la necesidad de denunciar una lacra silenciosa que arruina familias y proyectos de vida.