Burgos exporta ocho veces más de lo que importa a EEUU a pesar de Trump

Uno de los factores que más desestabiliza las relaciones comerciales es el vaivén de decisiones arancelarias de Estados Unidos. A pesar de gravar un 15% las exportaciones de la Unión Europea, lo que afecta a España y Burgos, la provincia vende ocho veces más de lo que compra a EEUU.

El estudio de Cajaviva y el equipo de Economía Aplicada de la UBU determina que los meses de marzo, abril, junio, julio y octubre la tasa de cobertura de las exportaciones de Burgos a Estados Unidos supero el 500% y subió el 800% en noviembre. De esta manera, «el valor de las exportaciones de bienes de las empresas burgalesas a Estados Unidos financian ocho veces el valor de las importaciones de Estados Unidos a Burgos», señaló el profesor y miembro del equipo de Coyuntura del Departamento de Economía Aplicada de la UBU, Manuel Hortigüela.

El comercio exterior el año pasado exportó mercancías por valor de 4.000 millones de euros a todo el mundo y solo el 5% está relacionado con Estados Unidos. Los aranceles de Trump afectaron algunos meses iniciales, por precaución, pero, hasta noviembre, la situación para las exportaciones de Burgos es positiva. La provincia tiene superávit de balanzas con el resto del mundo, pero especialmente con Estados Unidos. «Si analizamos la serie histórica desde 1995, las cifras está en récord de exportaciones de Burgos con el resto del mundo y con Estados Unidos, a pesar de los aranceles de la administración Trump», señaló el profesor de la UBU, Manuel Hortigüela.

Otro de los factores que pueden marcar las exportaciones son los efectos del acuerdo Mercosur para el sector primario de la provincia. El director gerente de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, mostró preocupación porque «se nos obliga a competir, pero la igualdad de condiciones no se da». Por su parte, el coordinador del Boletín de Coyuntura Económica, José María Calzada, señaló que se debería exigir una simetría entre los productos de la UE y fuera en lo agrícola. Apuntó que «puede beneficiar más que perjudicar a otros sectores como el vitivínicola, en el cereal no afectara al precio porque somos más importadores que exportadores, otra cosa es el sector ganadero que es el que puede salir más perjudicado».