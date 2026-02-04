La economía de Burgos seguirá creciendo en 2026. "Hemos aprendido a convivir con la incertidumbre"

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La economía de Burgos seguirá creciendo en un contexto nacional e internacional marcado por la incertidumbre y la resiliencia a los efectos de esa inestabilidad. Así lo estima y contabiliza el Boletín de Coyuntura Económica de Burgos y el Crisebu, acrónimo de Caja Rural Indicador Sintético de la Economía de Burgos, que realiza Fundación Caja Rural y el equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos.

Este informe realiza un análisis concienzudo de los indicadores económicos que determinan que el Producto Interior Burgos de Burgos creció un 2,4% durante el año 2025, por encima de la media regional (2,2%), pero por debajo de la nacional (2,6%) y lo seguirá haciendo en 2026. El estudio estima que la PIB crecerá en Burgos un 1,6% a pesar de un contexto nacional e internacional cada vez más inestable.

"Parece que hemos aprendido a convivir con la incertidumbre, el dato de 2025 se basa en el crecimiento y la resiliencia de la industria burgalesa, que se comporta mejor que la media nacional, y, a pesar de los aranceles, en el aumento de las exportaciones y el saldo comercial que evoluciona de forma muy positiva", señala el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte. Añade a estos datos positivos en Burgos que "la construcción se ha revitalizado y, también, el aumento del empleo público especialmente en educación, sanidad y administración permiten estas predicciones".