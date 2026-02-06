El PSOE critica el aumento de costes en la gestión de los puntos limpios sin incluir grandes mejoras

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ha criticado el borrador de los pliegos para sacar de nuevo a concurso la gestión de los puntos limpios de Burgos, el actual contrato caduca en agosto, porque se encarece en 1.250.000 euros con respecto al vigente hasta alcanzar los 2,65 millones, sin que se incluyan "grandes novedades".

El portavoz del PSOE, Josué Temiño, echa en falta mejoras en el servicio de punto limpio móvil con la adquisición de un nuevo camión que permitirá ampliar el servicio a más barrios de la ciudad. "Esperábamos un poco más del nuevo contrato y que nos hubieran tenido en cuenta esta aportación para mejorar el servicio del punto móvil que tan bien ha funcionado por la respuesta de los burgaleses", indicó. Para este concejal, la apertura de algún domingo más, no puede llevar tanta cantidad económica por la ampliación de las jornadas de trabajo del personal, ya que el actual contrato ya recoge la apertura en sábados y los domingos en uno de los dos actuales.

Además, criticó la falta de avances en la creación del tercer punto limpio para la zona Oeste de Burgos, aunque reconoció que en el caso de avanzar en el futuro sí se contempla en el nuevo pliego la gestión de este espacio.

Temiño considera que la gestión del PP se limita a "tirar de chequera" porque sube el importe sin dar más servicio a los ciudadanos. Además, afirma que no es garantía contar con los pliegos a esta altura del año para que el PP llegue a tiempo a contratar el servicio antes de agosto de 2026. Advierte también sobre su falta de confianza sobre que el equipo de Ayala ponga en marcha de los nuevos puntos limpios para los barrios, un proyecto que tiene subvención de fondos europeos conseguida por la Junta de Castilla y León.

Goteras en el polideportivo de El Plantío

Otro de los bloques principales de la comparecencia del socialista ha sido la gestión del Servicio Municipal de Deportes. Temiño ha valorado positivamente que se haya elevado hasta los 10 años la edad para que padres y madres puedan acompañar a sus hijos en los vestuarios de las piscinas municipales, una medida aprobada a propuesta del PSOE, pero ha reprochado al PP que se limite a anunciarlo "con un vídeo en redes sociales" sin modificar el reglamento.

Además, ha reclamado que se cumpla la otra parte de la proposición socialista, la creación de vestuarios familiares en las instalaciones deportivas, más allá del único existente en San Amaro. "Peleen partidas presupuestarias para construirlos en El Plantío, San Agustín o El Silo", ha pedido.

En este contexto, Temiño ha denunciado el mal estado del polideportivo de El Plantío, donde el pasado fin de semana se colocaron cubos por goteras coincidiendo con un partido del Tizona. "No saben ni arreglar goteras. Esa es la gestión del Partido Popular", ha afirmado, advirtiendo además de que esta imagen "hace daño a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031" porque el deporte es cultura.

DJ de la polémica

Por otro lado, Temiño ha considerado "inaceptable" que el Ayuntamiento vuelva a contratar al "DJ de la polémica", tras su paso por la sesión que se celebró en la última fiesta del Curpillos, en la que se profirieron insultos contra Pedro Sánchez, para la programación del Carnaval, en concreto para la sesión sin alcohol prevista el 16 de febrero en Andén 56. "En nuestra ciudad y en nuestro ayuntamiento no todo vale. Desde la administración no se puede permitir ni fomentar conductas que promuevan el odio hacia ninguna persona", ha señalado.