Temiño se pregunta qué pasa con los aparcamientos cubiertos para bicis. "Desde agosto y sin abrir"

El portavoz municipal del PSOE, Josué Temiño, ha criticado que los aparcabicicletas cubiertos, que se terminaron de instalar hacia agosto como parte de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, "llevan meses cerrados y sin ningún uso", pese a ocupar espacio en la vía pública. "Agosto de 2025 para cumplir la puesta en marcha de la ZBE, ahí sí se implantaron, pero febrero de 2026 y seguimos sin poder utilizarlos", ha reprochado, cuando, además, el PP había anunciado su puesta en funcionamiento para antes de que acabase 2025.

Desde el PSOE lamentan que, mientras el equipo de Gobierno de Cristiana Ayala, anuncia futuras modificaciones de la Ordenanza de Movilidad o nuevos reglamentos, los equipamientos ya instalados continúan sin estar operativos. "Cuando quieren, la maquinaria del Ayuntamiento funciona, pero para dar servicio real a los burgaleses no hay ninguna prisa", ha afirmado, para criticar que el único avance en materia de Movilidad ha sido cambiar las fechas de la moratoria para la entrada en vigor de las sanciones por incumplir las restricciones para circular que marca la ZBE.

En este sentido, Temiño ha expuesto que la única finalidad del PP ha sido retrasar de febrero de 2027 a agosto de ese mismo año la entrada en funcionamiento del régimen sancionador para esquivar las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. Desde su punto de vista, si se comenzaba a sancionar antes podía perjudicar al PP de cara a los resultados electorales, para recordar que ellos mismos habían calculado que la moratoria de 18 meses entraba en vigor teniendo en cuenta que en agosto de 2025 comenzó a funcionar la ZBE y, por tanto, se calculó hasta febrero de 2027, como así se reflejaba en las pantallas de tráfico instaladas por toda la ciudad. Ahora ese mensaje ya ha desaparecido.

El portavoz del PSOE también ha puesto el foco en el estado del carril bici del paseo Sierra de Atapuerca, que, según ha denunciado, lleva más de un año sin limpieza ni retirada de señalización antigua tras las modificaciones del trazado. Una situación que considera especialmente grave teniendo en cuenta que el contrato de limpieza viaria supone un coste anual de 16 millones de euros.

"No puede ser que tengamos una empresa de limpieza que cuesta millones y seamos incapaces de mantener en condiciones una infraestructura básica de movilidad", ha señalado Temiño, quien ha instado al concejal responsable, "el catedrático", a actuar "de una vez por todas".