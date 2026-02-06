El acusado pide perdón a la familia de Sergio Delgado: "Daría mi vida por devolverles a su hijo"

El acusado, durante la última sesión del juicio oral por la muerte de Sergio Delgado.SANTI OTERO

Entre lágrimas, José Luis Novoa, cerró la sesión final del juicio por la muerte de Sergio Delgado tomando la palabra. Rogó en su intervención a la familia del joven vallisoletano "la oportunidad de poder pedirles perdón y mostrar el arrepentimiento que tengo".

"Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, ni saldría de casa aquel día. Solo era un chaval de 23 años que no sabía que algo así podía pasar", aseveró, para indicar que el golpe letal propinado "fue un impulso que no tenía que haber sucedido".

Si bien reconocía que "son solo palabras" afirmó que "daría mi vida por devolverles a su hijo". "No tengo otra manera de mostrar mi arrepentimiento. Lo siento muchísimo, ojalá no hubiera pasado", insistió.

Tras estas palabras finales, el presidente de la sala daba por concluidas las sesiones del juicio oral, en la fase probatoria y en la fase de informes. Comenzará la próxima semana la de veredicto, cuyo objeto estará a disposición de las partes el lunes para que propongan la inclusión o exclusión de las preguntas que consideren. Una vez acordada la redacción final, los integrantes del jurado tendrán que comparecer el mismo lunes para iniciar las deliberaciones.