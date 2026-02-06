La Fiscalía insiste en que el agresor de Sergio Delgado tuvo intención de causar daño

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Sin sorpresas finalizaba el juicio por la muerte del joven Sergio Delgado en febrero de 2024, tras recibir un puñetazo de José Luis Novoa mientras celebraba una despedida de soltero en la Flora. Y es que las partes se reafirmaron en su postura inicial y reclamaron idénticas penas que al inicio del proceso por considerar probados -o no- los hechos que sustentan sus planteamientos. Así se lo explicaron a los integrantes del jurado, que serán los responsables en última instancia de determinarlo.

La representante del Ministerio Público detalló en sus conclusiones las razones que llevaban a la Fiscalía a elevar a definitiva la petición de pena inicial. Así, consideró probado que la noche de autos era "normal" y que la víctima celebraba de manera apacible una despedida de soltero con cuatro amigos, "sin discusiones previas dentro del último local". Daba por acreditado también que el agresor y el fallecido "hablaron de fútbol" y de que el segundo "era de Valladolid", aspecto que motivó "el brutal puñetazo que causó de forma directa la muerte" de Delgado. "Está claro que José Luis Novoa se enfurece tras preguntar a la víctima si era de Pucela y este responder que sí", apuntó, para incidir en el vínculo claro del acusado con la hinchada del Burgos CF. Insistió también en la letalidad del golpe propinado: "Le explotan los huesos de la nariz y cae a plomo, causándole una muerte súbita". Achacó además la extrema violencia del puñetazo a que "el acusado sabía golpear" pues "recibía clases de muay thai, tal y como ha reconocido el que fue su profesor".

Con todo, el homicidio doloso que la Fiscalía considera más que probado se sostiene, según destacó su representante, en "el ánimo del acusado", en su intención de causar daño. "Puede que no hubiera intención inicial de matar, pero de la manera en la que los hechos se produjeron la posibilidad de causar el mayor daño era muy alta y José Luis Novoa después huyó", apuntó, para insistir al jurado en que "hay que estar atentos al comportamiento y él se fue tras propinar el golpe que, queda demostrado, fue la causa directa de la muerte de Sergio Delgado".

Descartó además en su intervención los atenuantes solicitados por la defensa de Novoa, tal como hizo el abogado de la acusación particular. Ambos consideran que lejos de confesar, el acusado dilató su visita a la Comisaría, aún sabiendo que la víctima había muerto. "Tardó horas y cuando llegó no dijo haber sido el responsable del golpe, que solo reconoció tras cotejarse la ropa que llevaba con las imágenes", indicaron ambas partes.

Rechazaron además la excusa de la embriaguez, por no haber pruebas objetivas ni signos claros de la misma, más que el propio testimonio del acusado que "oportunamente recuerda todo lo que bebió esa noche", significó el letrado de la familia de Delgado, para negar también, como la fiscal, que el pago en concepto de indemnización efectuado hasta el momento pueda considerarse "reparación del daño", tal y como sostiene la defensa.

La acusación particular también se reafirmó en su petición inicial de que se condene a Novoa por asesinato, al entender que sí existió alevosía, ya que "la brutal agresión, súbita, repentina, absolutamente sorpresiva, se produjo a traición", sin posibilidad alguna de preverla y, por tanto, de defenderse. En este aspecto basó el abogado su disertación, que apuntó al vídeo mostrado en la sesión anterior como clave, pues permite contemplar "la caída violenta" tras el letal puñetazo. "Si ese golpe no se hubiera producido, Sergio seguiría vivo y no estaríamos aquí", indicaba al jurado, convencido de que los conocimientos del citado arte marcial por parte del acusado evidencian el "abuso de superioridad" que esgrime como agravante. Al igual que el Ministerio Público, rechazó cualquier atisbo de imprudencia -a la que se aferra la defensa para aminorar la pena- porque "imprudente es saltarse un semáforo o no apagar bien una fogata, y esto es golpear con fuerza para causar un daño". Añadía a su consideración el elemento "de odio" por ser el origen de la víctima el detonante de la agresión.

Radicalmente opuesta fue la tesis de la defensa, que inició su intervención invitando al jurado a no dejarse dominar por la emoción, que es, señaló, lo que le ocurrió a Novoa en la fatídica noche del 24 de febrero de 2024. Reclamaba así una "decisión imparcial", porque se trata de "justicia y no de venganza". Así, el letrado subrayó que, si bien existió el puñetazo y que "sin él, Sergio estaría vivo", el golpe fue un impulso, "un acto agresivo", pero sin intención de matar. "¿De verdad creen que el acusado conocía el riesgo de aquel hecho?", preguntaba al jurado, para explicar que huyó, sencillamente, "porque se asustó, como le ocurriría a cualquiera en su lugar". Se marchó, no obstante, “convencido de que Delgado estaba vivo”. Consideró además, respecto al ánimo de Novoa, que si alguien quiere matar, empuña un arma, apuñala o pega una paliza, "pero no da un puñetazo".

Sobre la causa de la muerte, elemento clave del juicio, la defensa se aferró a que el golpe no fue la causa directa, ya que el fatal resultado derivó de una combinación de diversos factores: el puñetazo, la caída y "el volumen elevado de alcohol de la víctima", que, según el letrado, impidió al organismo recuperarse del impacto. Desmentía también que las nociones de muay thai fueran relevantes, pues "no usó una técnica especial" en el ataque y sembró la duda sobre el contenido de la conversación que mantuvieron Novoa y la víctima los tres minutos previos al golpe, charla "frente a frente" que en su opinión descarta cualquier alevosía. Recordó además que no existe agravante de odio, pues "no se ha probado que la agresión tuviera que ver con el origen" del fallecido. Insistió en virtud de lo expuesto en las circunstancias atenuantes que solicitaba tener en cuenta y se reafirmó en solicitar una condena por homicidio imprudente.