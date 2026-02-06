Donoso ya ejerce como comisario jefe de la comisaría de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo comisario jefe provincial de la Policía en Burgos, José Carlos Donoso Sanz, ya ejerce el mando en su nuevo destino. El subdelegado del Gobierno de Burgos, Pedro de la Fuente, ha recibido hoy la visita de Donoso, junto con el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, que también ha estado presente en el encuentro.

Hasta hace unos días, José Carlos Donoso Sanz, ocupaba el cargo de jefe de la Policía Nacional en Palencia y hoy se ha incorporado a su nuevo destino como comisario jefe provincial en Burgos sustituyendo a Jesús Nogales quien ha desempeñado el puesto en los últimos ocho años.

Durante el encuentro el subdelegado ha querido poner en valor la importancia de esta responsabilidad para que impere la lealtad institucional, la coordinación permanente y el compromiso con la seguridad ciudadana y el servicio público en la provincia de Burgos. Asimismo, Pedro de la Fuente, ha querido desearle lo mejor en su nueva responsabilidad al mando de la Comisaría Provincial de Burgos en la línea de trabajo de su predecesor en el cargo.

José Carlos Donoso nació en Valladolid hace 58 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Con más de treinta años de trayectoria en la Policía Nacional, ha ocupado numerosos destinos a lo largo de su larga trayectoria profesional, desde que ingresase en la Policía Nacional en 1993.

En 1995 realiza sus prácticas en Madrid, y jura el cargo de inspector en 1996 iniciando sus servicios en la Comisaría Local de Manacor (Islas Baleares). Continuó su carrera profesional en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja hasta 2004 cuando fue destinado a la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en Valladolid en donde desarrolla su labor como jefe del Grupo de Estupefacientes.

En 2011 como consecuencia de su ascenso a inspector jefe, es destinado a la Comisaria Local de Irún (Gipuzkoa) como responsable de la Brigada de Extranjeria y Fronteras.