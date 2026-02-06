Burgos activa dos radares fijos que podrán multar en los dos sentidos de la marcha

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El control y el exceso de velocidad en las calles de la capital seguirá siendo una de las prioridades de la Policía Local a lo largo de este año. Más cuando, durante la presentación de la última memoria del cuerpo policial municipal, ya se incidía en el aumento de la siniestralidad, donde la velocidad tiene una incidencia clave.

Por eso, desde ayer la Policía Local dispone de dos nuevos radares fijos más modernos que el actual con el que trabaja la Policía Local y que contarán con una tecnología que permitirá multar a los vehículos que excedan el límite de velocidad en ambos sentidos. Y desde ayer, según informaba la Policía Local a través de las redes sociales, ya multarán a los infractores. La tecnología de este radar permitirá discriminar entre carriles, monitorizando de forma independiente cada carril de la calzada y pudiendo localizar al vehículo infractor incluso con tráfico denso.

Al ser unos radares doppler permiten distinguir en qué sentido de la circulación se traslada cada vehículo y la velocidad.

La mejora tecnológica ofrecerá una mejor calidad de la imagen, así como una gestión más rápida y eficaz de la información. Este tipo de dispositivos serán especialmente útiles en vías como la avenida Caja Círculo, donde hay un doble carril en cada sentido.

Junto a los dos cinemómetros se adquirieron cuatro cabinas con un coste total de 90.909 euros. Las ubicaciones de las cabinas son en los lugares en los que estaban actualmente, la avenida Caja Círculo, calle Camino Casa la Vega frente al colegio Ribera del Vega, Esteban Sáenz Alvarado 36 y avenida del Arlanzón, entre las piscinas y el polideportivo El Plantío. El proyecto también permite que se sustituyan por otras ubicaciones como la de la calle Santa Bárbara.

En este sentido, según la última memoria de la Policía Local del año 2025, los radares fijos registraron 5.253 denuncias por superar el límite de velocidad, mientras que el radar móvil registro un total de 1.447 sanciones. En el caso del radar móvil, durante el pasado ejercicio se realizaron 229 controles por los que se vigilaron 29.950 vehículos. El mayor número de sanciones se producen en las vías con la limitación a 30 kilómetros por hora.