Más accidentes y más víctimas: La siniestralidad vial en Burgos crece en los últimos años

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Lejos de reducirse, las cifras de accidentes y víctimas de accidentes de tráfico han experimentado un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2024 en Burgos, rompiendo con la tendencia de mejora de décadas anteriores. Este repunte de la siniestralidad se ha convertido en una prioridad, obligando a las administraciones a replantearse de forma urgente sus estrategias de vigilancia y mantenimiento de las vías.

Si bien es cierto que 2020 fue un año atípico marcado por las restricciones de movilidad de la pandemia, donde se registraron 375 siniestros y 19 fallecidos, la comparativa con el cierre de 2024 revela un escenario preocupante y es que lejos de reducirse, los accidentes se han disparado hasta los 655 y las víctimas mortales ascienden a 26.

Tal y como revelan los datos de la Dirección General de Tráfico tras un 2021 con 552 incidentes y 15 víctimas mortales, se alcanzó un techo negro en 2022, año en el que 33 personas perdieron la vida en 619 accidentes. Lejos de ser un pico aislado, la tendencia se ha cronificado y es que tanto en 2023 como en 2024 la cifra de fallecidos se ha estancado en 26 anuales, pero con un volumen de siniestros que no deja de crecer hasta alcanzar los 655 accidentes en el último año.

Si se analiza el balance de víctimas, las vías interurbanas siguen siendo las más letales, alcanzando su punto más crítico en 2022 y 2023 con 22 fallecidos anuales, frente a los 17 del año de la pandemia o los 11 de 2021. Sin embargo, la preocupación de las administraciones ha aumentado al observar el incremento de la siniestralidad en las zonas urbanas, que han pasado de registrar apenas 2 fallecidos en 2020 a alcanzar picos alarmantes como las 11 víctimas de 2022. Ya en 2024 las cifras se situaron en 19 fallecidos en carretera y 7 en ciudad.

Más allá de las cifras de mortalidad, el impacto de la siniestralidad en Burgos se refleja también en el número de víctimas totales, tanto hospitalizadas como no hospitalizadas, una tendencia que no ha dejado de crecer. Mientras que en 2020 el número total de víctimas fue de 539, con 74 hospitalizados; para 2024 esta cifra se ha disparado hasta las 883 víctimas, marcando un importante incremento del 63,8%.

Es especialmente reseñable el aumento de los heridos hospitalizados, que tras el paréntesis de 2021, cuando se registraron 65 ingresos, ha crecido de forma sostenida hasta alcanzar los 98 hospitalizados en el pasado año 2024. Este crecimiento, sumado a los 759 heridos no hospitalizados de 2024, evidencia que los accidentes en la provincia son cada vez más frecuentes.

Tipo de vía

El análisis de la siniestralidad por tipo de vía en Burgos deja claro dónde se concentra el mayor riesgo. Durante los últimos años, las carreteras convencionales han sido las más letales con diferencia, sumando un total de 68 fallecidos de los 110 registrados de 2020 a 2024. Esta cifra supera ampliamente la mortalidad en otros entornos, como las calles de los núcleos urbanos, donde se han registrado 26 muertes, o las autopistas, que acumulan 20 víctimas. Con apenas 5 fallecidos en el resto de vías, los datos confirman que las carreteras secundarias siguen siendo el principal punto crítico.

Atendiendo a las causas de los fallecimientos, casi el 50% de ellos se produjeron por una salida de la vía, un total de 48 víctimas. Le sigue como segunda causa de muerte el atropello. Un total de 23 personas han fallecido en estos cinco años por atropello. Los choques frontales se cobraron la vida de 17 personas, mientras que otras 17 perdieron la vida por choques fronto- laterales.

Accidentes por alcance, por vuelco o múltiples completan la lista de causas de los fallecimientos en siniestros en la provincia de Burgos.