Muchos de los controles de la Policía Local de Burgos se refuerzan con la Unidad Canina en busca de drogas.SANTI OTERO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A cualquier hora, cualquier día de la semana, cientos de conductores se someten cada año a los controles de alcoholemia y drogas de la Policía Local de Burgos. El tamaño y la duración de estos operativos depende de diferentes circunstancias como la ubicación, el volumen de tráfico o los avisos que se propagan rápidamente a través de los teléfonos móviles. En cualquier caso, se busca la mayor efectividad posible. Y los resultados recabados en 2025 reflejan, entre otras cosas, que hubo más positivos que el año anterior pese a reducirse, prácticamente a la mitad, el número de intervenciones.

De 345 controles en 2024 a 188 durante el pasado ejercicio. Se puso el foco sobre menos vehículos (2.258), aunque se levantaron más sanciones por dar positivo: 302 frente a 218. Esto demuestra, tal y como se recoge en la memoria anual de la Policía Local, que el 13,6% de los conductores interceptados habían consumido alcohol o sustancias estupefacientes antes de ponerse al volante.

Precisamente, más de la mitad de los delitos contra la seguridad vial en la capital burgalesa están directamente relacionados con la ingesta de alcohol por encima de los 0,60 miligramos por litro en aire espirado. El fenómeno se repite cada año, aunque los 176 casos contabilizados en 2025 suponen un repunte interanual del 4%.

Mucho menos común es enfrentarse a la Justicia por negarse a realizar una prueba de alcoholemia y de drogas durante un control, a raíz de una maniobra sospechosa o después de producirse un accidente de tráfico. No en vano, la Policía Local denunció a 15 personas por este motivo.

Más allá de esta cuestión, la memoria del Cuerpo municipal constata un repunte cercano al 6% en materia de delitos contra la seguridad vial al pasar de 328 a 310 denuncias de un año a otro. Después de la alcoholemia, el hecho de circular sin haber obtenido jamás el carné, las imprudencias con lesiones, la pérdida total de puntos y la privación judicial del derecho a conducir acumulan más de un centenar de atestados.

Tampoco hay que perder de vista los cinco delitos acreditados por conducción temeraria ni los dos por homicidio imprudente. Dentro de este último apartado, la peor de las estadísticas arroja una víctima mortal por atropello en la calle Vitoria, a la altura de Alcalde Martín Cobos, y otra -motorista, en este caso- que sufrió una embestida en la carretera Poza. Varones ambos, tenían 46 y 25 años, respectivamente.

A fin de reducir los elevados índices de siniestralidad en la ciudad, sobre todo en materia de atropellos, la Policía Local ha intensificado los controles en las vías urbanas. En los pasos de peatones, por ejemplo, se llevaron a cabo 169 operativos de vigilancia para comprobar que los conductores reducen la velocidad y dan prioridad a los transeúntes. Asimismo, se prestó especial atención a los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) con 126 actuaciones.

Las distracciones al volante también pueden salir caras. Desgraciadamente, el uso del teléfono móvil mientras se conduce continúa estando a la orden del día, de ahí que se estableciesen 127 controles específicos para sancionar a quienes son incapaces de apartar los ojos de la pantalla mientras circulan. Por otro lado, el multacar contabilizó el pasado ejercicio 957 salidas y 5.629 denuncias.

Otra herramienta de carácter persuasivo para evitar que se pise el acelerador es el radar móvil, empleado en 229 ocasiones para controlar a 29.950 vehículos. Según consta en la memoria policial, se multó a 1.104 coches por rebasar el límite de 30 kilómetros por hora y a otros 343 por hacer lo mismo en vías de 50. En base a ello, se puede apreciar que cinco de cada cien conductores acabaron siendo sancionados.

La adquisición de dos nuevos radares fijos también ha permitido incrementar la vigilancia, hasta el punto de sumar 5.253 denuncias. Por su parte, los semáforos ‘foto rojo’ cazaron a 4.139 conductores que cruzaron después del ámbar.

Sea como fuere, el grueso de las sanciones relacionadas con el tráfico corrieron a cargo de los propios agentes, con un total de 17.303. Asimismo, los supervisores de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) detectaron 15.656 infracciones.

Al margen de las labores rutinarias de vigilancia, las campañas especiales de tráfico se saldaron con un 43,6% más de denuncias que el año anterior. La mayoría (1.888), tal y como detallan desde la Policía Local, por circular con la ITV caducada o desfavorable. No obstante, también se sancionó a 524 conductores por carecer del seguro obligatoria y a 198 por las condiciones deficientes o la falta de señalización de sus vehículos.