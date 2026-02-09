El jurado empieza a deliberar sobre el veredicto del acusado de matar a Sergio Delgado

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El jurado popular que ha de emitir un veredicto sobre la muerte violenta del vallisoletano Sergio Delgado ha recibido este lunes de manos del magistrado presidente del tribunal las preguntas a las que deberá responder y que determinarán la suerte de José Luis Novoa Ibáñez, autor confeso del puñetazo que provocó la muerte del joven vallisoletano y que se enfrenta a una condena que puede variar entre los 12 años de cárcel que solicita la Fiscalía por un homicidio doloso y los 20 años años que pide la acusación particular por asesinato.

Los miembros del jurado han recibido en torno a las 10.30 horas el objeto del veredicto, una serie de preguntas planteadas por el presidente de la sala, tras una serie de propuestas de modificación realizadas por las partes.

El presidente de la sala, Roger Redondo, ha explicado a los nueve miembros del jurado que las preguntas versan sobre si se consideran probados o no probados los hechos. Preguntas a las que, les recordó, están obligados a responder. Una vez reunidos, los miembros del jurado elegirán al portavoz, que dirigirá el debate en torno al veredicto y será el encargado de su lectura una vez que lo hayan concluido.

El presidente de la sala les ha recordado también que las respuestas fundamentales son las relacionadas con la culpabilidad o no del acusado, en las que se reflejan las posiciones de las partes. Deberán determinar si son probados o no en virtud de las pruebas que se han presentado en las sesiones de la vista oral. Al lado de cada pregunta deberán responder si son favorables o desfavorables. En este sentido, les remarcó que si los hechos probados son desfavorables para el acusado debe haber al menos 7 votos positivos y son favorables, una mayoría de 5.

Del mismo modo, el presidente de la sala les recordó que es muy importante que lleguen a las conclusiones sobre un hecho probado o no probado a través de "un razonamiento mínimo", con una referencia a aquello en lo que se hayan basado. La falta de razonamiento hará que el magistrado anule esa respuesta. Por ello, les pidió que tengan "sentido común".

Desde este momento, el jurado está aislado para deliberar sobre el veredicto. En el caso de que pasen más 24 horas y no haya un avance, el juez les preguntará si algunas cuestiones sobre las que tienen dudas.