¿Qué buscan los turistas en Burgos? La gastronomía triunfa en los meses con menos tirón

Turistas con maletas en la plaza de Vega, en las cercanías de la estación de autobuses y el Arco de Santa María y la Catedral.SANTI OTERO

Gastronomía y naturaleza sostienen el turismo en la capital burgalesa cuando el tiempo menos acompaña, es decir, en los meses que tradicionalmente tienen menos tirón. También sorprenden en temporada alta, pero cobran especial protagonismo en el arranque del año y, en menor medida, en su recta final, mientras que el patrimonio cultural y religioso que atesora la ciudad se erige en atractivo diferenciador entre abril y septiembre.

Así al menos se desprende del informe difundido por la sociedad municipal ProBurgos, encargado a una empresa que cada mes presenta un análisis de mercados e intereses potenciales de la ciudad a partir de la "escucha activa" de los comentarios sobre Burgos publicados en distintas redes sociales.

En concreto, la gastronomía copa los mensajes entre enero y marzo, aunque lo más valorado en términos generales (es decir, en el cómputo anual) es su riqueza monumental e histórica, el entorno verde y los deportes. El citado estudio también recoge la procedencia de los viajeros. Madrid, Castilla y León, País Vasco, Zaragoza, Barcelona y Valencia son los orígenes más frecuentes de los visitantes nacionales que valoran la ciudad en internet, mientras que los extranjeros que comentan su experiencia llegan, sobre todo, de Reino Unido y Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal o Corea. El grueso de los comentarios interceptados, con diferencia, procedían de 'influencers', con un total de hasta 71.037 a lo largo de 2025. El segundo puesto lo ocupan los peregrinos, con 19.382, y el tercero, periodistas, con 18.090. Líderes de opinión emitían hasta 17.166 valoraciones, mientras que residentes y turistas se pronunciaban en 14.286 y 4.616 ocasiones, respectivamente.

Las pistas que ofrece este informe, junto con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), servirán para que el área de Promoción Turística de ProBurgos afine las estrategias de captación ideadas para 2026, según precisó la responsable de la sociedad, Andrea Ballesteros, que achacaba, de hecho, al buen hacer de la entidad la evolución positiva de las cifras de viajeros y pernoctaciones en los últimos dos años. Todas las fuentes "refuerzan el posicionamiento destacado de Burgos como destino urbano de proximidad y escapada cultural", destacó la edil, para concluir además que las diversas procedencias de los visitantes extranjeros, en auge, "confirman el carácter diverso y abierto de la ciudad".

El posicionamiento indicado tiene, según subrayó Ballesteros, reflejo directo en la creciente desestacionalización del turismo. Y es que la capital registró en 2025 crecimientos del número de viajeros especialmente significativos en meses tradicionalmente menos intensos, con aumentos del 14,24% en mayo y del 8,06% en octubre respecto al año anterior.

El balance global del ejercicio confirma la tendencia positiva celebrada por la concejal. Burgos cerró 2025 con 532.888 viajeros y 796.965 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3,98% en el primer caso y del 2,21% en noches respecto a 2024. La comparación con 2023 refuerza la evolución ascendente, con subidas del 9% en visitas y del 5,44% en pernoctaciones. Ballesteros destacó que se trata de "una evolución que consolida a la ciudad como destino con capacidad de atracción estable".

En concreto, según los datos del INE, el turismo internacional protagoniza uno de los avances más relevantes. En 2025, Burgos registró cerca de 200.000 viajeros extranjeros, un 10% más que el año anterior, y más de 286.000 pernoctaciones, con un aumento del 14,47%. La presidenta de ProBurgos achaca esta subida a que las acciones promocionales "están contribuyendo a abrir y consolidar mercados más allá del ámbito nacional".

La estancia media, que incluso disminuye aunque ligeramente respecto a 2024 y 2023, pasando de 1,57 a 1,51 en dos ejercicios, se mantiene como principal asignatura pendiente. Ballesteros, sin embargo, aunque restaba importancia a este decrecimiento (que, por cierto, el informe elaborado omitía) y prefería centrar el foco en el aumento de las pernoctaciones, como paradigma de la buena marcha del turismo.

Con todo, la edil mostraba su confianza en que la conexión entre ciudad y provincia permita alargar las visitas. En este sentido, aseguraba, sin concretar plazos o iniciativas, que el Ayuntamiento de Burgos trabaja con la Diputación para mejorar el transporte hacia enclaves turísticos y reforzar los circuitos conjuntos. Esta es, precisamente, una de las reclamaciones más repetidas por los turistas que llegan a la ciudad, tal y como refleja el archivo de quejas y sugerencias de la Oficina de Turismo.

Más allá de responder a demandas casi históricas, ProBurgos afronta 2026 con una estrategia orientada a consolidar el crecimiento y mejorar la experiencia del visitante. Entre las principales líneas figura la continuidad en ferias nacionales, el refuerzo de la promoción digital y el impulso a la web turística como eje de planificación del viaje. También se potenciará el club de producto 'Burgos Gastronomy City', con el objetivo de "fortalecer la identidad gastronómica".

La estrategia incluye además el refuerzo de la Burgos Film Commission para atraer rodajes y la organización de grandes eventos como la Semana Cidiana o iniciativas vinculadas al eclipse de 2026.

El plan a corto plazo contempla también acciones específicas orientadas a públicos concretos y con capacidad de generar estancias más prolongadas. Entre ellas, Ballesteros destacaba el programa ‘Estudia Español en Burgos’, una iniciativa dirigida al estudiante internacional que refuerza el posicionamiento de la capital como destino vinculado al aprendizaje del idioma y a la experiencia cultural. Como parte de este proyecto, se habilitaba un espacio propio dentro de la web turística visitaburgosciudad.es, concebido como una plataforma informativa que reúne las principales oportunidades que ofrece la ciudad para los estudiantes extranjeros interesados en mejorar su español. El espacio incluye información sobre las escuelas de español de Burgos, opciones de alojamiento adaptadas a este perfil, contenidos prácticos para la estancia y un apartado de actualidad.

Además, se reforzará la promoción internacional en colaboración con las embajadas de España en Europa y la Junta de Castilla y León, "con especial atención a mercados como Portugal e Italia", incidió la edil. En este marco, según informaba ProBurgos tras la comparecencia de Ballesteros, está prevista la participación de Burgos en la jornada de promoción para profesores de español en Bolonia, que se celebrará el próximo 21 de febrero, organizada por la Junta de Castilla y León junto a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia y ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere). La asistencia contará con la participación confirmada de 60 docentes de secundaria. De igual modo, se encuentra pendiente de confirmación una jornada de formación para profesores de español en Toulouse, prevista para el sábado 14 de marzo.

La estrategia se completa con la colaboración con la Universidad de Burgos, a través de distintas iniciativas. Entre ellas, el apoyo al Centro Internacional del Español, mediante la asistencia a grupos procedentes de universidades internacionales que visitan la ciudad en el mes de junio, con acciones conjuntas como visitas guiadas y programas de cursos centrados en la cultura y el patrimonio de Burgos.

De igual modo, el Ayuntamiento colaborará con la celebración en Burgos del congreso de la Asociación de Humanidades Hispánicas (AHH), una organización internacional dedicada a la investigación y difusión de las humanidades en el ámbito hispánico.