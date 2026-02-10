Expira el plazo de PSOE y Vox para presentar una moción de censura contra Ayala. Burgos tendrá presupuesto en marzo

Un momento del Pleno municipal en el que Cristina Ayala presentó la segunda cuestión de confianza vinculada al presupuesto de 2026, el pasado 8 de enero.SANTI OTERO

La alcaldesa, Cristina Ayala, recupera la confianza del Pleno municipal tras concluir el plazo de un mes que tenía la oposición, PSOE y Vox, para presentar un candidato alternativo sin que haya habido ningún movimiento en este sentido. El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, aprovechó la comisión municipal para informar de que esos 30 días expiraron este lunes, 9 de febrero, a las 23.59 horas.

La regidora municipal del PP se jugó el cargo, por segunda vez en este mandato, para conseguir la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2026. El equipo de Gobierno espera que se publiquen las cuentas en el Boletín Oficial de la Provincia entre el jueves y el viernes y con este trámite comenzará el periodo de exposición pública que se prolongará por 15 días.

En cuanto al calendario que maneja el equipo de Gobierno hasta la aprobación definitiva, Manzanedo señaló que, si las alegaciones llegan en plazo y los informes técnicos lo permiten, podrían abordarse en la Comisión de Hacienda del 12 de marzo y llevarse posteriormente al Pleno ordinario del 20 de marzo. En caso contrario, no descartó la convocatoria de una comisión extraordinaria para cumplir ese escenario.

El concejal popular explicó que las reclamaciones al presupuesto solo pueden presentarse por tres causas recogidas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: defectos en la tramitación, omisión de créditos necesarios para obligaciones exigibles o insuficiencia de ingresos en relación con los gastos previstos.