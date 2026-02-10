Entrega de las placas Michelin en Burgos. 46 nombres que reivindican el papel de la cocina de Castilla y León

Foto de familia de los restaurantes reconocidos por la Guía Michelin que recibieron su placa en un acto organizado por Caixabank en la Casa del Cordón.SANTI OTERO

CaixaBank ha organizado la primera entrega de placas de establecimiento recomendado por la Guía Michelin en Castilla y León. Un acto en la Casa del Cordón que se ha convertido en una reivindicación de la cocina pegada a la tierra que destaca más allá del ruido de grandes capitales como Madrid o Barcelona. "La Guía Michelin es una de las guías más reputadas a nivel mundial y en Castilla y León estamos muy contentos porque tenemos 46 restaurantes reconocidos que, si planteamos una pequeña división, ostenta una de las tasas de restaurante por habitante más altas del país porque Castilla y León es una potencia gastronómica", señaló el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.

El evento, celebrado en la Casa del Cordón de Burgos, reunió a más de 120 representantes del sector, entre restauradores y miembros de las principales federaciones y asociaciones profesionales del sector de la restauración, la gastronomía y el turismo en Castilla y León. Nueve son las nuevas recomendaciones de restaurantes en la Guía Michelin para 2026.

"Los recomendados en la Guía suponen el 60% del total de los restaurantes que son lugares a los que nos gusta ir a disfrutar, a donde vamos con frecuencia y que, además, tienen la mayor cobertura de todo el territorio nacional", señaló el director de Ventas y Marketing Michelin España y Portugal, Miguel Pereda quien ha puesto en valor el papel de la gastronomía y de la Guía Michelin como palancas para el desarrollo económico y turístico de los territorios.

La voz de los que pelean entre cazuelas, fuego e ingredientes para presentar una paleta de sabores única que convenza a los inspectores de la Guía Michelin en el evento ha sido la de Alberto Molinero. El chef que, en poco menos de un año de abrir las puertas de Erre de Roca en Miranda, recibió una estrella Michelin, y ahora afronta un traslado para seguir creciendo a Treviño, apunta que estar en la guía supone "un reconocimiento al esfuerzo diario al que se someten los restaurantes, tanto cocineros como el resto del equipo". Apunta que para crecer y destacar no hace falta estar en pleno centro de una bulliciosa capital. "Hoy en día destacar en un restaurante es complicado y si es en ciudades pequeñas, es mucho más, pero al final cada uno utilizamos nuestras armas para destacar y es donde creo que está la clave", remarcó el cocinero mirandés

Las 46 recomendaciones de la Guía Michelín en Castilla y León

46 son las recomendaciones de la Guía Michelín en Castilla y León que recibieron ayer su placa conmemorativa en un acto organizado por la delegación territorial de Caixabank en Castilla y León. Nueve son las nuevas incorporaciones a la lista que cuenta, a nivel nacional, con 128 nuevos establecimientos. En total hay 770 restaurantes con este reconocimiento.

En la provincia de Ávila están incluidos El Almacén y Caleña en la capital y La Mira de Gredos en Hoyos del Espino. Burgos cuenta con siete puntos: La Fábrica, Boccaccio 70, El Petirrojo en Quintana de los Prados, Aitana en Aranda de Duero, Alex Cool Club en Miranda de Ebro y Abadesa en Villagonzalo Pedernales.

En tierras leonesas se integran tres establecimientos de la capital : Marcela, La Tronera y Kamín. Junto a ellos Carea Bistró en Villadepalos. En Palencia están en la lista Ajo de Sopas y San Remo en la capital, Hostería de los Palmeros en Frómista, Ticiano en Villallano y Estrella del Bajo Carrión en Villoldo.

Salamanca es la que más establecimientos suma en las recomendaciones de la Guía Michelín. La Taberna de Libreros, Tapas 3.0, ConSentido, El Pecado, Pascua e I+T en la capital charra y, junto a ellos, Don Fadrique en Alba de Tormes, Mirasierra en Mogarraz, Casa Pacheco en Vecinos, Rivas en Vega de Tirados, Castillo de Montemayor en Monte Mayor del Río.

En la provincia de Segovia destacan Villena, Casa Silvano-Maracaibo y José María en la capital y, en pueblos segovianos, destacan Reina XIV (San Ildefonso o La Granja) y La Portada de Mediodía (Torrecaballeros). Valladolid incorpora: Curioso (Peñafiel), Arrope (Rueda), Cepa 21 (Castrillo de Duero) y Converso (San Bernardo). En la capital vallisoletana destacan Suite 22, Paco Espinosa, Villa Paramesa, Llantén y Dámaso. Cierran la lista los restaurantes zamoranos de Chivo en Morales de Toro y Cuzeo en la capital.