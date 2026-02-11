Ayala ordena revisar el alumbrado por motivos de seguridad ciudadana

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La preocupación por la seguridad ciudadana y el aumento de los atropellos en la capital han llevado a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a ordenar una revisión completa del alumbrado público en todo el término municipal.

Además, vincula esta actuación con la mejora de señalización de los pasos de peatones, en una ciudad en la que Policía Local ha corroborado que la siniestralidad peatonal ha crecido un 50% en tres años, al pasar de 61 percances en 2023 a 92 en 2025.

Por tanto, cuando se tenga elaborado el documento, que afectará a las más de 35.000 luminarias de la ciudad, se incluirá en el Plan Municipal de Seguridad del Peatón para 2026-2028, que se anunciaba el pasado enero en la presentación de la memoria anual de actuaciones de Policía Local.

Ya se espera que el informe sea extenso por la amplitud del trabajo, pero mientras se elabora, el equipo de Gobierno no se quedará esperando, sino que la idea es seguir actuando en la mejora de la iluminación en función de las quejas vecinales que vayan llegando. Es cierto que, desde que se inició el cambio de las luminarias para incorporar tecnología LED en más de 15.000 farolas, las protestas han aumentado. Los ciudadanos sienten que se ha perdido intensidad lumínica con esta renovación.

Hace unos pocos meses se especificaba desde el Ayuntamiento de Burgos que más de la mitad de las farolas que existen en la ciudad incorporan LED para iluminar las horas nocturnas. Hasta 19.570 bombillas se han cambiado de las 35.035 que existen, lo que supone que casi el 56% del alumbrado capitalino dispone de esta tecnología que implica un ahorro energético en la factura de la luz.

Las últimas calles en las que se ha intervenido para aumentar esa intensidad han sido Trinas y Valle del Rudrón y las dos próximas serán Bonifacio Pérez de Usabel y el paseo de Pisones, ambas en la zona sur de la ciudad.

El servicio municipal de Ingeniería Industrial recibió en el primer trimestre de 2025, un total de 84 reclamaciones, a través del teléfono de quejas y sugerencias 010, de las cuales la mayoría se referían a las nuevas luminarias. Y la consecuencia de ello es que se aproximan ya a una veintena de calles los lugares donde ya se han puesto en marcha distintas medidas para lograr un refuerzo en la iluminación nocturna.

Para mejorar la percepción ciudadana con respecto a la luz, se toman medidas como son el aumento de altura de las farolas, se les da más potencia o se varía el flujo. Con estas actuaciones correctoras se espera que sea suficiente, aunque en algunos casos, donde las farolas lo permiten, se llevan a cabo las tres a la vez. Es el caso de la calle Barrantes, junto a la plaza Castilla, mientras que en otras es suficiente aumentar la altura o la potencia.

El listado de los lugares en los que ya se ha actuado en el sentido antes comentado reúne 18 calles y parques de Burgos, por ejemplo, el barrio de San Cristóbal, donde se aprovecharon las obras de urbanización para renovar las luminarias.

Los vecinos, antes de que concluyeran los trabajos, ya habían expresado alguna queja ante el Ayuntamiento y de ahí el refuerzo de iluminación en esta barriada, así como en la calle Mérida. En el paseo de la Audiencia, a la altura del número 13, se instalaron nuevos puntos lumínicos para lograr el efecto deseado.

El paseo de la Isla, el parque de la Nevera, la calle presidente Suárez, José María Francés Gil, y calles como Sedano, Frontón y Guiomar Fernández, en La Ventilla son otros puntos por los que se ha pasado. El parque de Castañares, la calle Oporto, Maestro de Quesada, la avenida Islas Baleares hacia Pozanos, Oporto, Sagrada Familia, Hospital de San Lázaro y Bernardino Obregón completan ese listado de vías en las que ha habido quejas, acompañadas de medidas de solución.

La tecnología LED en el alumbrado tiene ciertas ventajas con respecto a los sistemas halógenos y de descarga de vapor, como la mayor eficiencia energética, el menor consumo de energía, la mayor vida útil y el menor mantenimiento. Son estos los motivos principales por los que se está acometiendo la modernización de las luminarias en Burgos. En general, en las farolas de menos de 6 metros de altura es donde el LED es más efectivo y, por ejemplo, en las ornamentales, más habituales en la zona centro de la ciudad, se han eliminado los cristales protectores.

Las primeras 15.000 farolas en las que se actuó son aquellas en las que existía el compromiso cuando se renovó el contrato de mantenimiento del alumbrado, del que se hace cargo la empresa Urbalux. El último firmado entró en vigor en febrero de 2024 y se ha ido actuando desde entonces en función de la disponibilidad de stock.