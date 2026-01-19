La falta de visibilidad, mantenimiento e iluminación eleva el riesgo de atropello

El cruce de la calle Vitoria con Bartolomé Ordóñez es uno de los puntos en los que Andando Burgos reclama la instalación de un paso de peatones.TOMÁS ALONSO

«No podemos tener 100 atropellos al año». Se puede decir más alto, pero no más claro. La preocupación de Félix Martínez, presidente de la asociación Andando Burgos, es compartida en toda la ciudad. Hasta la alcaldesa, Cristina Ayala, ha manifestado en más de una ocasión que atajar este problema debe ser una «prioridad». Y la Policía Local, estadística en mano, ha incrementado la vigilancia en materia de tráfico a lo largo de los últimos años.

Se da la circunstancia de que muchos atropellos tienen lugar en pasos de peatones, de ahí la necesidad de «mejorar la visibilidad de forma sistemática». Partiendo de esta base, Andando Burgos ha detectado tres factores de riesgo que incrementan exponencialmente los índices de siniestralidad. En primer lugar, lógicamente, la presencia de «arbustos, contenedores o coches aparcados». En segundo, la falta de mantenimiento de determinadas marcas viales que requerirían una mano de «pintura antideslizante». Por último, la escasa iluminación nocturna que, según la asociación, debería paliarse con un mayor número de farolas.

«Muchos conductores nos dicen que no se ve por las noches en algunas zonas», advierte Martínez poniendo de relieve que, a día de hoy, «la iluminación está pensada para la calzada». Por todo ello, Andando Burgos solicita la creación de una mesa de trabajo, promovida desde el Ayuntamiento y contando con distintos agentes locales, a fin de abordar una problemática de «vital importancia» para garantizar la seguridad de los peatones. De esta forma, se podrían recabar aportaciones que contribuyan a evitar esta clase de accidentes.

Tomando como referencia la Ley de Movilidad Sostenible que sitúa al peatón en el centro, Martínez cree que no existe ya «ninguna disculpa para seguir haciendo políticas del siglo pasado». Pero no se trata únicamente de reconfigurar el desarrollo urbano de la ciudad. También urge, de cara a reducir el número de arrollamientos, la implementación de «medidas de calmado de tráfico».

«Primera aproximación»

Aunque no se trate de una «medida directa para minimizar los atropellos», Andando Burgos ha elaborado un estudio en el que se propone la creación de 21 nuevos pasos de cebra. Las ubicaciones, por ahora, se circunscriben a las zonas centro y este, con la excepción de un punto concreto en la calle San Pedro Cardeña. Sin embargo, la asociación seguirá trabajando para extender su planteamiento al resto de la ciudad.

Dentro del mapa, la calle Vitoria cobra especial relevancia con cinco localizaciones: dos en Gamonal, a la altura del 249 y en la confluencia con la calle Santa Bárbara; una en el cruce con la calle Teniente Figueroa -objeto de una acción reivindicativa en 2024 que se saldó con 240 firmas-, otra en el entorno de El Plantío junto a Bartolomé Ordóñez y la última haciendo esquina con la calle Segovia.

También se plantean nuevos pasos en vías de gran afluencia, como las avenidas Reyes Católicos, Cantabria o Castilla y León; y en ‘puntos negros’ como Islas Canarias. Y dos en la calle Los Canales, donde una mujer de 66 años en silla de ruedas resultó gravemente herida el pasado miércoles tras embestida por un SUV mientras cruzaba por un paso de peatones.

Este informe, fruto de la experiencia y el análisis tras una década de trabajo sobre el terreno, surge con la vocación de «mejorar la peatonalidad de la ciudad, no solo con críticas sino con propuestas». Las localizaciones, precisa Martínez, no se han elegido al azar ni basándose en estadísticas sobre siniestralidad vial. Lo que se persigue, a fin de cuentas, es «que los nuevos pasos no afecten a la fluidez» del tráfico y, al mismo tiempo, que los transeúntes no se vean obligados a «recorrer grandes distancias» que, en ocasiones, «fuerzan a cruzar por los mal llamados lugares indebidos».

Aparte de señalar que «con la ejecución de los pasos de peatones planteados se satisfaría la demanda cotidiana de paso por puntos actualmente no reglados», el dosier de Andando Burgos subraya que la ubicación de los pasos «suele obedecer a la satisfacción de las necesidades automovilísticas y de vehículos en general». No se tiene en cuenta, por lo tanto, que el hecho de caminar «representa más del 55% de la cuota modal en el conjunto de desplazamientos burgaleses».

A finales de 2025, se remitió esta «primera aproximación» al Ayuntamiento. Concretamente, a las áreas de Alcaldía, Movilidad y Urbanismo. De momento, la asociación no ha recibido respuesta alguna por parte del equipo de Gobierno.

Respeto y velocidad

El exceso de velocidad resulta determinante en caso de atropello. Sin embargo, Martínez recuerda que «yendo a 30 kilómetros por hora, se ha de disminuir la velocidad al acercarse a un paso de cebra aunque se no vea a un peatón porque hay posibilidad de que haya». De primero de autoescuela, sin duda, pero no queda más remedio que repetirlo para que los conductores comprendan que los pasos se deben interpretar como un ceda.

«Esto no va de culpabilizar sino de responsabilidad» Félix Martínez, presidente de Andando Burgos

«Hay que concienciar mucho a los conductores», apostilla el presidente de Andando Burgos no sin antes aclarar que «esto no va de culpabilizar sino de responsabilidad». Máxime teniendo en cuenta la situación de «vulnerabilidad» en la que se encuentra el peatón frente a cualquier vehículo.

«Diálogo de amabilidad». Ahí está la clave. Y existe un ejemplo que Martínez no pasa por alto: la calle Santander. En este tramo, con gran afluencia de vehículos, la siniestralidad brilla por su ausencia. ¿Por qué? Básicamente, porque «la distancia de cruce es mínima y los coches van despacio».