Manso promete una inversión en reparación de firmes en Burgos de 3,3 millones de euros

La avenida Arlanzón lleva años esperando el mantenimiento de firmes y de aceras; mientras tanto, las lluvias agravan todavía más su deterioro.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos impulsará una campaña extraordinaria de asfaltado por valor de 2,5 millones de euros, que se unirá a la ordinaria, que cuenta con aproximadamente otros 700.000 euros. Así lo ha anunciado el vicealcalde, Juan Manuel Manso, preguntado por el corte de una calle en el barrio de Fuentecillas, en la calle Fuente Lugarejos, como consecuencia de la aparición de un socavón en la calzada.

El responsable de Vías y Obras, así como de Urbanismo, ha mostrado su preocupación por la necesidad de reforzar el mantenimiento de las vías urbanas, en un contexto marcado por el deterioro del firme debido a la climatología adversa que se lleva arrastrando varias semanas.

«Que esté tranquila la gente porque este año vamos a dedicar más de 3,3 millones de euros a reparar nuestras calles, si Dios lo quiere y el tiempo lo permite», aseguró, para defender que la Brigada de Obras no está quieta en estos días, a pesar de reconocer que «reparamos un bache ahora, se pone a llover durante dos horas y, con el paso de algún autobús o vehículos pesados, se vuelve a levantar», indicó, justo el día en el que el grupo municipal de Vox reclama medidas urgentes de mantenimiento.

El popular insistió, durante la presentación de la campaña de promoción de Burgos 2031 en los autobuses municipales, que el presupuesto para 2026 contempla 5 millones de euros destinados al mantenimiento de calles y aceras.

En particular sobre la campaña extraordinaria de asfaltado, la «orden de la alcaldesa» es que se incluya una partida en la modificación que se haga del presupuesto de 2026, en el momento que se conozcan los detalles de la liquidación de las cuentas de 2025 y se pueda conocer la cantidad que queda de remanentes, es decir, partidas sin ejecutar del anterior presupuesto.

Colaboración a otros grupos políticos

Manso reclamó colaboración al resto de grupos municipales (PSOE y Vox), que no dieron el visto bueno a las cuentas del ejercicio, para que apoyen esta modificación presupuestaria para poder llevar a cabo la campaña extraordinaria de asfaltado.

El equipo de Gobierno quiere recuperar las obras de mantenimiento de firmes de carácter extraordinario que en 2025 no se pudieron desarrollar porque, finalmente, no se incluyó partida en la modificación del presupuesto que se hizo en el año anterior; entonces se aprobaron dos con los votos favorables de Vox.

Por tanto, en 2025 solo pudo realizarse, durante los meses de verano, la campaña ordinaria que llegó a 12 calles de la ciudad, con 725.000 euros, como Laredo, Palacios, en Villagonzalo Arenas, Petronila Casado, el paseo del Empecinado, la calle Málaga, la calle de la Iglesia en el barrio de Cótar y la avenida Cantabria, por poner algunos ejemplos.

Durante 2024 se llegaron a desarrollar tanto la campaña ordinaria como la extraordinaria; por tanto, desde el equipo de Gobierno de Cristina Ayala, se indicaba que en este mandato se llevaban invertidos 3 millones de euros en conservación de firmes.

Con respecto al socavón de Fuentecillas, se ha señalizado el corte de la calle y se ha informado a las áreas de Vías y Obras, Bomberos y Aguas para conocer la causa, por si tuviera que ver con la red de saneamiento o con alguna otra particularidad.

El vicealcalde informó de que conoció la aparición de un socavón a primera hora de la mañana del miércoles. «El aviso llegó a las siete de la mañana por parte de los Bomberos, junto con varias imágenes del desperfecto», explicó. De inmediato se dio traslado a Vías y Obras y al Servicio de Aguas, además de actuar Policía Local y Bomberos en la zona, que se encargaron de avisar en redes sociales del corte urgente de la calle que une San Martín de la Bodega con el paseo de Fuentecillas.