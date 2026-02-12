Vuelve el Ciclo Música Viva a Burgos: Conciertos, fechas y novedades de la tercera edición

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Poner en valor los proyectos musicales de Burgos para acercar a los burgaleses a su creadores locales». Ese es el objetivo del Ciclo Música Viva desarrollado por la Asociación Burgos es Música con el apoyo de la Fundación Caja Rural y Diputación de Burgos y que este año cumple su tercera edición. Una nueva edición que este año llegar «con novedades» y es que la propuesta «da el salto a Segovia y Santander». Así lo explicó el cantautor burgalés Daniel Guantes, uno de los directores del ciclo de música.

«Estos dos años hemos estado muy contentos con cómo ha funcionado la cita, tanto en Burgos ciudad como en la provincia, y por eso pensamos en que sería un orgullo ver a nuestros artistas tocando fuera de la provincia y, además, conocer y traer propuestas musicales de otras provincias a Burgos», añadió el también artista y director del ciclo, Rodri Cachorro.

De esta forma, todos los conciertos contarán con la actuación del artista principal y de un telonero. «El artista principal siempre será el artista local y el telonero será el invitado de otra provincia», señaló Guantes. «De esta forma, los asistentes disfrutarán del artista local y podrán descubrir una propuesta de ciudades vecinas».

En Burgos, los conciertos tendrán lugar en la sala Riviera, a partir de las 13 horas. Arrancan el 28 de febrero con Malavara como artista local y a Violeta Veinte de telonera. El 21 de marzo será el turno de Perseida, que estará acompañado de Delawer. Ya en el mes de abril, René Paris actuará el sábado 18 junto a Las Yhadys, y el 25 de abril será el turno del rapero Adrián Treceochenta, teloneado por Alex Tyché. Cerrará La Dieta junto a Yoraima.

En Santander, los conciertos serán en la sal Rvbicón a partir de las 13 horas. El 12 de abril, Alex Tyché actuará con Adrián Treceochenta como telonero, el 26 de abril será el turno de Delawer y Perseida y cerrarán el 10 de mayo Las Yhadys con la burgalesa René Paris de telonera.

En Segovia, el ciclo se desarrolla en el patio del Palacio de Quintanar también a partir de las 13 horas. El 24 de mayo, Yoraima actuará con La dieta como teloneros y el 31 de mayo Violeta Veinte hará lo propio con Malavara. «Todos los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo», recordaron los directores de la muestra.

Cada vez más demandada

La cita, que cada año se empeña en sacar a relucir los proyectos burgaleses que nacen y suenan en locales, bares y garajes de la ciudad, «va cogiendo peso poco a poco entre los artistas locales» y es que «cada vez recibimos más propuestas de participación de propuestas muy bien hechas y muy profesionales», apuntó Cachorro.

Desde la fundación, Tomás Fisac, presidente de la entidad, señaló que «esta es la edición más ambiciosa hasta ahora por la participación de artistas de dos provincias vecinas en las que también tiene presencia la Cajaviva» y que «es un placer ayudar a dar visibilidad a los artistas emergentes de nuestra provincia».