De Trump a la puertas de la Catedral: La chirigota Los Papamoskas regresa al Carnaval de Burgos con su humor ácido

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

No faltarán a la cita. La chirigota Los Papamoskas calienta ya las cuerdas vocales para volver a sacar más de una sonrisa a quienes se acerquen a escuchar las coplas que han preparado para los Carnavales 2026.

Un año más, y ya van trece, compartirá con el público sus letras cargadas de humor, alegría y crítica social y política. Lo harán en el Arco de Santa María el viernes a las 20.15 horas; el sábado a las 12 horas en el Mercado Sur, a las 14 horas en Cardeñadijo y a las 20 horas por las calles del centro de la capital; y el domingo a las 12 horas, repetirán por las calles céntricas de la ciudad.

«Las palabras más usadas este 2025 han sido genocidio, aranceles e inteligencia artificial y serán temas que toquemos en nuestras letras», apunta Javier Sanz, portavoz de la chirigota, quien ya adelanta que, un año más, saldrán a las calles caracterizados con su ya tradicional y conocido disfraz de Papamoscas.

Las coplillas, explica, se dividirán en dos grandes. «Por un lado están aquellos temas dedicados a nuestras grandes preocupaciones sociales, en los que saldrán Trump, Israel y la política local, a la que dedicamos palabras tanto a derecha como a izquierda», apunta. Se sumarán versos dedicados a la DANA de la Valencia y a la gestión de Mazón, así como una canción específica dedicada a la Sanidad española.

El otro bloque se centrará en los «tópicos naturales de los cuplés» y no faltarán a la cita la familia real, los adolescentes, los cuñados y las suegras, el Tren Directo y las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos, la aplicación Tinder, las Elecciones Autonómicas del 15 de marzo o el clima burgalés». Y es que en la variedad está el gusto, pero sobre todo en la crítica ácida y sarcástica, pero elegante, que caracteriza a las chirigotas.

Este grupo de diez amigos que desde hace años anima al público burgalés con sus chirigotas «por amor al arte» y «de una forma muy amateur», pero carnaval tras carnaval sigue ganando adeptos. Pero aunque sea un espectáculo amateur, requiere de mucha preparación.

El grupo dedica parte del arranque del año a preparar y ensayar las letras con las que después tratarán de «hacer reír a los burgaleses y de buscar esa complicidad tan divertida», añade Sanz. Los ensayos se realizan en los salones parroquiales de San Pedro y San Felices una vez a la semana y a una hora en la que «ya tenemos nuestras obligaciones familiares atadas y bien atadas», comenta, al tiempo que «reconoce la paciencia que tienen nuestras familias».

Las tareas creativas se reparten entre los miembros de la chirigota y así, mientras unos se encargan de la letra, otros lo hacen de la música, otros de los ajustes y el Martinillo de la logística. «Los preparativos comienzan en Navidad», apunta Sanz, quien pone en valor que «siempre buscamos el giro del lenguaje que lleve al doble sentido y que al público le haga reír y pensar al mismo tiempo».

Un público al que, como cada Carnaval, «tenemos que felicitar por chupar frío como unos benditos para escucharnos y pasar un rato con nosotros». Y es que Los Papamoskas vuelven a proponer usar el humor «como herramienta para sobrellevar nuestras contradicciones y mejorar» ante «una polarización social que viene dada especialmente por la política».

La chirigota burgalesa no aspira a la carcajada constante, pero «sí a la risa y a la sonrisa. A la escucha y a la autocrítica. Al buen cachondeo», apunta Sanz, que recuerda que «múltiples estudios ya han demostrado que la risa es buena para la salud mental, el corazón, el sistema inmunológico y la vida en general».

Como cada Carnaval, este grupo de amigos anima a burgaleses y visitantes a salir a las calles de Burgos y a disfrutar de la alegría de esta fiesta. «Que nos busquen para pasar un buen rato con nuestras coplas porque ese es nuestro objetivo, crear ambiente y alegrar al personal», señala Sanz.