Estos son los estragos del temporal en Burgos: cinco árboles caídos y polideportivos dañados

Árboles y ramas caídos en el paseo de la Isla, tras el episodio de fuertes vientos de la madrugada del jueves.TOMÁS ALONSO

El fuerte temporal de viento y lluvia que azota Burgos en los últimos días ha provocado la caída de al menos cinco árboles en distintos puntos de la ciudad y daños por filtraciones en varias instalaciones deportivas municipales, según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, tras la Junta de Gobierno local.

Los Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Burgos han realizado en las últimas horas hasta 15 intervenciones, tanto en la capital como en varios puntos de la provincia donde se ha requerido su presencia, en lugares como Lerma, Hontoria del Pinar, Quintanilla de Vivar y Palacios de la Sierra.

En las últimas 24 horas se han registrado caídas de árboles en el paseo de la Isla (dos ejemplares), en el paseo de Fuentecillas (uno) y en el parque Juan Pablo II (uno más). A estas incidencias se suma la caída de un árbol de grandes dimensiones en la carretera BU-800, a la altura de Fuentes Blancas, en torno a las cinco de la madrugada.

Este último incidente obligó a cortar la circulación durante aproximadamente una hora. El tráfico quedó restablecido a las 6.05 horas tras la retirada del árbol, que requirió desvíos en la confluencia con el acceso al club de tenis y en la rotonda que enlaza con el bulevar. No se han registrado heridos.

Todas estas incidencias con el arbolado se unen a las de la semana pasada en las que la Concejalía de Medio Ambiente necesitó encargar la tala de varios ejemplares en las laderas del Castillo, en las Eras de San Francisco, motivado también por varias caídas.

Las intervenciones han sido realizadas tanto por el Servicio de Parques y Jardines como por el Cuerpo de Bomberos. Por su parte, los trabajadores de Instalaciones Deportivas también han estado movilizados por los estragos que ha causado el viento y el agua en distintos espacios.

Por ejemplo, como se ve en una de las fotos que ilustran esta información, el viento arrancó la pasada madrugada dos placas de policarbonato del polideportivo Mariano Gaspar. Fuentes municipales indicaron que se ha encargado el reemplazo de las mismas, sin que por el momento la situación afecte a la actividad del recinto.

El temporal ha provocado filtraciones y humedades en el frontón de San Pedro y San Felices, que ha tenido que suspender su actividad hasta que se proceda a la limpieza de la cubierta.

También se han detectado daños en una pista de hockey del Plantío y en una pista de pádel del complejo de San Amaro, aunque en estos casos la actividad continúa con normalidad. El Ayuntamiento no ha realizado aún una estimación económica de los daños. Desde el equipo de Gobierno confían en que las intervenciones necesarias puedan ejecutarse «a la mayor brevedad», incluso mediante contrato de urgencia si fuera necesario.