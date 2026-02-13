Por esta calle llena de socavones pasan 2.000 personas al día en Burgos: Las imágenes del abandono en La Bureba

CCOO denuncia el deterioro de la calle La Bureba en el polígono de Gamonal.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los delegados de Comisiones Obreras en Campofrío Bureba, Heimbach y Gonvarri han denunciado el mal estado de la calle La Bureba, en el polígono de Gamonal, principal acceso a estos centros de trabajo, una situación que afecta cada día a cerca de 2.000 personas trabajadoras.

El sindicato señala que la calzada presenta socavones y un deterioro visible que dificulta la circulación tanto en vehículo propio como en transporte colectivo. Según indican, ya se han producido accidentes recientes en las incorporaciones y salidas de los centros, que han derivado en bajas por Incapacidad Temporal.

A su juicio, la falta de actuaciones en esta vía incrementa el riesgo de nuevos incidentes y repercute directamente en la jornada diaria de las plantillas. “Es inaceptable que las administraciones responsables, ignoren la seguridad de quienes movemos la economía, la productividad de un centro de trabajo empieza por garantizar que sus personas trabajadoras puedan llegar y salir sanos y salvos", señalan desde el sindicato.

Además, CCOO subraya que el mantenimiento adecuado de los accesos a los polígonos industriales es una condición básica para garantizar la seguridad vial y laboral, así como para asegurar el funcionamiento de la actividad empresarial y de la cadena de suministro.

Ante esta situación, el sindicato presentará una queja formal en el registro del Ayuntamiento para reclamar que se acometan las reparaciones necesarias y se adecúen los accesos a los centros de trabajo. También invita a la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE) a trasladar esta demanda por el estado de la calle y extiende la preocupación al polígono de Villalonquéjar, donde, según indican, varias vías presentan igualmente un notable deterioro.