Plantean un nuevo área de esparcimiento canino en Villatoro

El Ayuntamiento de Burgos planea incorporar en Villatoro una nueva área de esparcimiento canino. Un espacio que demandan en el barrio "cansados" de encontrar los restos de defecaciones y orines de los perros. "El dueño del animal es el que no tiene educación; es exagerado los excrementos en la calle y el orín en las casas que no se retira e incluso en el barrio se lleva a los perros completamente sueltos y no, no es el campo", denunció el presidente de la Asociación de Vecinos de Villatoro, Javier Rodríguez.

El área de esparcimiento canino más cercano al barrio de Villatoro está en el G-3 y, por ello, "estamos avanzando, tenemos elegida una zona para poder implementarlo", estimó el concejal de Sanidad, Carlos Niño. En la ciudad de Burgos hay 12 zonas de esparcimiento canino. El año pasado se amplió este servicio al barrio de Las Huelgas. "Se han dotado a estos espacios de juguetes, de bancos y fuentes de agua que se habían solicitado", señaló el edil.

La concejalía de Sanidad asegura que esta denuncia del barrio de Villatoro podría ser extensible a otras zonas de la ciudad. "Nos llegan quejas de que hay más excrementos sin recoger; de hecho, desde Urbaser también han llegado quejas", señaló Niño. Así que la campaña que han iniciado en Villatoro con la colaboración de la asociación Pet Friendly Burgos, incitando al civismo de los propietarios de los perros, se extenderá a toda la ciudad. "Es un cartel que vamos a difundir en las redes sociales y donde se nos solicite para apelar al civismo y a la responsabilidad de hacerse cargo de un animal". El concejal recuerda que en el Ayuntamiento de Burgos dispensan bolsas para la recogida de heces y cantimploras de agua para limpiar el orín.

Apela al civismo antes que a la corrección punitiva. No recoger los excrementos de un animal es una falta que implica una multa económica. La Policía Local se encarga de sancionar y el año pasado fueron nueve las multas impuestas. En 2024 fueron ocho, la mitad que en 2023 y dos más que en 2022. Más de 80 ciudades ya cuentan con el censo genético por el que se identifica el adn de cada perro y su propietario responsable. "Preferimos remover la conciencia cívica y la educación antes que establecer medidas más punitivas como un registro de adn". Este tipo de registro se lleva a cabo en ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona o Vitoria donde se lleva a cabo un análisis de ADN a las heces que aparecen en la calle y se remite la multa al propietario del animal en su casa por no recogerlas.

Mascotas en el bus

Especialmente preocupada por esta situación se mostró la presidenta de la asociación Pet Friendly Burgos, Estíbaliz Juarros, porque "si queremos avanzar en más espacios accesibles a las mascotas, lo primero que tenemos que hacerles responsables y cívicos", remarcó. Apeló a ese sentimiento de bienestar por las mascotas para pedir que se limpien los excrementos y orines de los perros porque "a la asociación nos cuesta un trabajo intentar a los animales en la sociedad, pero si los propietarios no acompañan, no conseguiremos nada".

Una de las propuestas que quieren elevar desde la asociación burgalesa es que las mascotas puedan subir al autobús. "Si ni siquiera limpiamos sus restos, ¿cómo van a tomar en cuenta que puedan subir al autobús o alguien quiera compartir el espacio? Tenemos que ser conscientes de que un animal es una responsabilidad".