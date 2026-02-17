Una ordenanza regulará la intervención municipal en espacios privados de uso público

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos regulará la intervención municipal en los espacios privados de uso público mediante una futura ordenanza específica que desarrollará el marco incluido en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a punto de recibir luz verde. La aprobación provisional final de este documento se votará en la comisión ordinaria de Urbanismo del 3 de marzo, al aplazarse la decisión tras un exhaustivo repaso de su contenido para "dar tiempo a los grupos políticos a reflexionar sobre el texto definitivo".

Así lo anunció el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, para explicar que el retraso responde a la voluntad de alcanzar el mayor consenso posible, pues su "deseo" es aprobar los cambios "por unanimidad". La propuesta se llevará después al Pleno del 20 de marzo y, posteriormente, se elevará a la Junta de Castilla y León para recibir el visto bueno preceptivo antes de su entrada en vigor, momento que aún podría tardar "entre ocho y doce meses".

Manso recordó que la modificación del PGOU, vigente desde 2014, responde principalmente a las sentencias judiciales acumuladas que anulaban varios sectores urbanizables y a la necesidad de introducir ajustes "derivados del paso del tiempo", como la incorporación de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética en edificios. El documento también recoge cambios en ámbitos como la regulación de alojamientos turísticos, la reordenación de sectores anulados o la adaptación de espacios urbanos a nuevas necesidades. En definitiva, "el objetivo es aportar seguridad jurídica y estabilidad" a la planificación urbana de la ciudad, según el edil.

No obstante, uno de los aspectos más relevantes es la gestión de los mencionados espacios privados de uso público, enclaves que han motivado no pocos desencuentros entre vecinos y la administración local que el nuevo texto aspira a erradicar. De hecho, Manso señaló que existe un acuerdo unánime para evitar que vuelvan a generarse nuevos puntos de este tipo.

La modificación establece que el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento ordinario de estos espacios, en la línea de lo exigido por sentencias judiciales y recomendaciones institucionales. En cuanto a las reurbanizaciones, la parte correspondiente al uso público correrá a cargo de las arcas municipales, mientras que los propietarios deberán redactar y ejecutar los proyectos con supervisión de la administración.

El concejal subrayó que, aunque la modificación del PGOU permitirá intervenir desde su aprobación provisional en marzo, este marco general necesitará el desarrollo posterior anunciado para evitar "roces y problemas" relacionados con el orden de actuación y el reparto de recursos. La futura ordenanza fijará criterios de intervención, prioridades y dotación presupuestaria anual. "Tenemos una buena oportunidad de poner esto en orden, por fin", apostilló Manso.