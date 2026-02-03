La actualización del PGOU encara su (larga) recta final

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burgos encara su tramo decisivo tras años de ajustes acumulados derivados de sentencias judiciales, cambios normativos y acuerdos urbanísticos. Según precisaba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, la intención del equipo de Gobierno es aprobar inicialmente el documento en el Pleno de marzo. No obstante, culminar el proceso del todo, tras el preceptivo periodo de información pública, podría llevar "hasta un año", según los cálculos del edil. El trámite en cuestión permitirá actualizar de forma global el planeamiento de la ciudad.

Antes de someterlo a votación, el texto protagonizará una comisión monográfica de Urbanismo, con la intención de aclarar las dudas de los partidos de la oposición y lograr un respaldo unánime que Manso ve factible, dado el "ambiente" detectado en la sesión celebrada hoy, en la que precisamente se decidía convocar la citada reunión específica el próximo 17 de febrero. El también vicealcalde insistía en que se trata de un asunto estratégico para la ciudad, de marcado carácter técnico, que no debería dar lugar a confrontación política. "Esto sí que es hacer ciudad de verdad", apuntó, convencido de alcanzar el esperado consenso.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, detalló que la actualización del PGOU es "obligatoria por ley" cada ocho años y su contenido se ha configurado a lo largo de varios mandatos. Indicaba además que entre los factores que condicionaban su redacción figuran varias sentencias que anularon sectores urbanizables al considerar que la ciudad disponía de suelo residencial suficiente sin desarrollar.

La modificación incorpora además cambios normativos, otras resoluciones judiciales y actuaciones urbanísticas ya ejecutadas que debían quedar reflejadas en el planeamiento general, lo que ha dado lugar a un documento extenso que consta de una amplia memoria y varios anejos técnicos.

Uno de los aspectos relevantes en los que la modificación del PGOU pretende intervenir para poner orden es la regulación de los espacios privados de uso público, cuestión que, según el responsable de Urbanismo, afecta a un número significativo de vecinos y ha generado conflictos recurrentes en los últimos años.

El nuevo documento incorpora cambios en el articulado con el objetivo de clarificar responsabilidades y criterios de intervención, tras los requerimientos emitidos en este sentido por el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común, así como las estimaciones contempladas en diversas resoluciones judiciales y las numerosas quejas ciudadanas al respecto.

Juan Manuel Manso subrayó que en todo caso los ajustes previstos son "estrictamente técnicos" y están destinados a corregir situaciones que los propios vecinos "no entienden con razón". En este sentido, el edil defendió que la intervención directa del Ayuntamiento en este tipo de espacios debe ser la excepción y no la norma, pues asumir obras en ámbitos privados conlleva responsabilidades impropias de la administración local.

La modificación del PGOU sentará así las bases para un nuevo modelo de actuación, en el que "serán los propietarios los que asuman la ejecución de las obras, pero con el acompañamiento económico y técnico municipal en la parte que le corresponda". Un planteamiento que, una vez aprobado el documento, tendrá claro impacto presupuestario en los próximos años para acometer las reparaciones más urgentes, "que, esta vez sí, se priorizarán conforme a un criterio político".

Más allá de esbozar este asunto, el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo trató otros temas ya detallados de manera pública en semanas previas, tales como la ampliación del ámbito de actuación de la captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro, el estado de los trabajos de rehabilitación de la sede de la Policía Local y Bomberos, los pliegos del concurso para la construcción de un centro deportivo en la parcela de la CLH o la actualización del proyecto del Mercado Norte y la peatonalización de Hortelanos, entre otros.