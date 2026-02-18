Vox Burgos propone prohibir el acceso con la cara cubierta o semicubierta a dependencias municipales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox pedirá en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos que se vete el acceso a las dependencias del Ayuntamiento de Burgos «a personas que vistan prendas que oculten el rostro de manera integral o de forma parcial, como el niqab, el burka o atuendos similares».

Así lo avanzó el portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, quien asegura que la propuesta «se fundamenta en la necesidad de establecer una condición objetiva de acceso vinculada a la seguridad ciudadana y la correcta gestión de datos personales». Para el concejal, el uso de estas prendas «dificulta la labor y la seguridad de los empleados públicos y compromete la identificación necesaria para cualquier trámite administrativo».

La formación, que basa su solicitud en diversos artículos de la Constitución así como en la Ley de Bases de Régimen Local, asevera que «esta no es una iniciativa aislada». Tal y como aseveró Martínez-Acitores, «el PSOE ya presentó proposiciones similares hace quince años en varios municipios de Cataluña» y «ciudades como Alcalá de Henares ya cuentan con regulaciones vigentes en este sentido».

«Hemos tenido constancia de algún caso y consideramos que es el momento de regularlo», afirmó el concejal de Vox, quien, preguntado por si la propuesta es un mandato del partido a nivel nacional, señaló que «a diferencia de la propuesta llevada al Congreso de los Diputados, que se centraba en la regulación en la vía pública», en este caso, «la norma se limitaría estrictamente al ámbito de los edificios municipales».

Así las cosas, la propuesta de Vox se centra en «establecer en el ámbito de las dependencias municipales una condición funcional de acceso que permita la identificación del rostro por razones de seguridad e identidad, restringiendo el uso de prendas que oculten total o parcialmente el rostro, independientemente de su origen, motivación o significación».

La norma recogería como excepción que el uso de esas prendas responda a motivos médicos acreditados, por seguridad o por cuestiones laborales». Para ello, la formación insta a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a «redactar la regulación final para garantizar su legalidad y posterior publicación y dar publicidad a la norma».

Martínez-Acitores ha subrayado que esta medida «busca la coherencia entre la acción nacional y municipal» y que el objetivo final es que el Ayuntamiento de Burgos «cuente con un marco normativo claro que evite situaciones de ambigüedad, garantizando que el principio de transparencia y seguridad prevalezca en la administración local».