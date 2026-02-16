Vox exige una actuación "inmediata y urgente" en el entorno del Monasterio de las Huelgas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal Vox presentará en una proposición al próximo pleno la necesidad de realizar una intervención "decida, urgente e integral" en el entorno del Monasterio de Las Huelgas y del barrio circundante. "Proponemo sun plan de mejora y puesta en valor del Barrio de las Huelgas; allí está enclavado uno de los 23 reales sitios de España y la situación del entorno en general y de la calle Alfonso VIII en particular hace necesario intervenir ya; parece un gueto y no está conectado a la ciudad", señala el concejal de la formación Ignacio Peña.

Destacan desde la formación política que es un espacio frecuentado por visitantes y turistas y "da una verdadera vergüenza el estado de la calle". Considera que desde el ámbito municipal "no se apoya lo suficiente la joya que es, que debe ser cuidada y potenciada". Señala que la intervención prevista por el equipo de Gobierno no es suficiente. "No es más que un parche que no hace más que aplazar la necesaria intervención, y lo que prevé el equipo de Gobierno se demorará dos años, pero este entorno no puede esperar", remarcó.

La propuesta engloba no solo intervenir en esta calle, muy frecuentada por turistas, sino también actuar especialmente en el tramo entre Alfonso VIII y el Centro Cívico. "Queremos que se actúe también en el barrio, pero de manera integral, desde iluminación, mobiliario urbano, sustitución del vandalismo gráfico por murales que se han hecho en otras zonas y son una verdadera maravilla", resumió.

Plantean de esta manera, además de la restauración del adoquinado o "una solución que integre la vía con el entorno, no lo que pasó con el puente San Pablo, que se asfaltó con una promesa de reposición que ha quedado en el olvido". Además de la actuación en la calle Alfonso VIII, se reivindica también la rehabilitación del entorno urbano de todo el barrio en iluminación, reposición de bancos y nueva cartelería turística. Además, se plantean acciones de reactivación del comercio de proximidad o el impulso de festividades señaladas para toda la ciudad como El Curpillos.

Más allá de las obras, Vox pretende potenciar un mantenimiento frecuente estableciendo un convenio estable con Patrimonio Nacional para "coordinar obras, calendarios y evitar duplicidades" y un programa educativo para reivindicar la historia del barrio en centros educativos, asociaciones y colectivos ciudadanos.